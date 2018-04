Editoria | nasce Solferino e debutta con opere di Floris e Allevi

Formazione - Nasce lAccademia Editoriale Domus : Forte del successo ottenuto a partire dal 2014, anno di esordio del primo master per addetti stampa automotive, la Quattroruote Academy ha deciso di estendere lofferta formativa agli altri brand della Casa editrice, trasformando il progetto in un nuovo concetto in grado di abbracciare tutte le macro-aree del gruppo: Nasce così lAccademia Editoriale Domus, che fa della trasversalità e della multidisciplinarietà i punti di forza della propria ...