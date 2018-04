“Valentina…” Amici | la triste telefonata di Maria De Filippi alla ballerina infortunata

caffeinamagazine

: Durante la seconda puntata del serale Valentina ha avuto un piccolo infortunio e purtroppo per lei c'è una brutta n… - AmiciUfficiale : Durante la seconda puntata del serale Valentina ha avuto un piccolo infortunio e purtroppo per lei c'è una brutta n… - AmiciUfficiale : Valentina scopre di essersi strappata, la sua permanenza ad Amici è a rischio? #Amici17 - AmiciUfficiale : Valentina e Luca si sono esibiti al fianco di @GhaliFoh, il risultato? Un'esibizione imperdibile, guardate qui! ??… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il destino di Valentina Verdecchi ad17? Sempre più in bilico. Come avevamo anticipato, la giovane ha subito uno strappo che dovrà tenere a bada: ergo, non dovrà bre per una settimana. Se in questo lasso di tempo riuscirà a recuperare del tutto potrà tornare a gareggiare con gli altri concorrenti della Squadra Bianca, altrimenti sarà costretta ad abbandonare la Scuola di. Intanto, però, il nuovo sviluppo è che laha ricevuto un’altradaDe, che ha fatto il punto della situazione. In genere uno strappo viene recuperato in due, tre settimane, come puntualizzato dDe. Se Valentina lascerà la scuola, cosa succederà alle dinamiche del talent show? La danzatrice verrà sostituita. “Questa settimana dovrai stare ferma. Luca lavorerà al tuo posto. Puoi sperare in una capacità di recupero importante. I tempi di recupero ...