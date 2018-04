“Ci hai delusi!” Il grido del web contro Barbara D’Urso Carmelita finisce nel mirino e

Moto contro auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...