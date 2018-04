Lutto nel cinema | addio a un mito Simbolo di una generazione | il suo personaggio

Lutto nel mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema : una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori , apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

“Aveva appena 23 anni”. Lutto atroce nel mondo dello sport. “Aiutatelo - è lì - a terra” - ma per lui non c’è stato nulla da fare : appena diramate le cause del decesso : In quei primi secondi non è sembrato nulla di grave, un semplice incidente, come se ne vedono frequentemente durante le gare ciclistiche, ma per lui non c’è stato nulla da fare e il colpo a terra non ha influito minimamente sulle cause della morte. Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, è deceduto domenica sera a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle ...