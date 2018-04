Ascolti tv ieri | Che tempo che fa vs The Wall | Auditel 15 aprile 2018

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs Amici – Il serale | Auditel 14 aprile 2018 : Scopriamo assieme, anche oggi, come si sono evoluti gli Ascolti del prime-time di ieri sera con riferimento ai nove principali canali del digitale terrestre. A contendersi il primo posto, Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale 5 con il serale di Amici. La scorsa settimana si è aggiudicato il primo posto Ballando, e questa settimana come sarà andata? Ascolti tv ieri, 14 aprile **dati disponibili alle ore 10.00** RAI 1. Dopo aver annunciato in ...

Ascolti tv ieri - La Corrida vs Il Segreto | Auditel 13 aprile 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Chi ha vinto fra La Corrida di Carlo Conti in onda su Rai 1 o Il Segreto su Canale 5? Il ritorno dello storico programma di Corrado in Rai è stato oggetto di grande curiosità. E’ riuscito, però, Conti, a non far rimpiangere l’amatissimo conduttore che era solito scherzare, ma anche prendere in giro i dilettanti allo sbaraglio? Scopriamolo assieme in questo articolo. Ecco tutti i dati relativi agli ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The voice of Italy vs Emigratis | Auditel 12 aprile 2018 : Don Matteo avrà vinto nuovamente la sfida relativa agli Ascolti tv? Quanti talenti avranno fatto girare i quattro giudici di The voice of Italy? Quante risate avranno regalato Pio e Amedeo nel corso di Emigratis? Ma soprattutto, quale percentuale di share avranno registrato ieri sera i primi nove canali del digitale terrestre? Scopriamolo assieme in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv di ieri, 12 aprile 2018. Ascolti tv ...

Ascolti tv ieri - Poli opposti vs Real Madrid – Juventus | Auditel 11 aprile 2018 : Ascolti tv di ieri, 11 aprile 2018. Canale 5 avrà conquistato il primo gradino del podio Auditel con la messa in onda della Champions League (Real Madrid vs Juventus) o la commedia trasmessa su Rai 1 “Poli opposti” sarà entrata nelle case di molti più italiani? Scopriamolo assieme durante la lettura di questo articolo. Ascolti tv ieri, 11 aprile -dati a disposizione dalle ore 10.00 RAI 1. Un terapista di coppia (appena divorziato) ed ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore 80 vs Roma – Barcellona | Auditel 10 aprile 2018 : Come si sono evoluti, al termine della serata di ieri, i dati Auditel corrispondenti ai primi nove canali del digitale terrestre? Vediamo assieme se la fiction targata Rai 1 “Questo nostro amore 80” avrà spodestato dal podio degli Ascolti tv Canale 5 (che invece ha offerto la visione della partita di champions league valida per il ritorno dei quarti di finale Roma vs Barcellona). Ascolti tv ieri, 10 aprile 2018 –dati ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs l’Isola dei Famosi | Auditel 9 aprile 2018 : Il commissario Montalbano su Rai 1 o l’Isola dei Famosi su Canale 5? ieri sera, tra i principali canali del digitale terrestre, i telespettatori hanno avuto di che scegliere per lo più tra questi due programmi. Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv? Scopriamo assieme, dunque, quali sono stati gli esiti dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera, lunedì 9 aprile. Ascolti tv ieri, 9 aprile –dati disponibili a partire dalle ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore | Auditel 8 aprile 2018 : Ecco a voi, come ogni mattina, i risultati dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera (ovviamente dei primi nove canali del digitale terrestre). Scopriamo assieme, dunque, se ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai 1 abbia o meno catalizzato l’attenzione della maggior parte dei telespettatori. Ricordiamo anche il nuovo programma su Rai 3 “Sono innocente” e l’ultima puntata di Furore su Canale 5. Ascolti tv ...

Ascolti Tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 7 aprile 2018 : Grande attesa per gli Ascolti tv di ieri. Con C’è Posta per te Maria De Filippi è sempre riuscita a battere la concorrenza. Ora bisogna vedere quali risultati abbia ottenuto la prima puntata del Serale di Amici 2018. Ecco svelati i dati Auditel di ieri, sabato 7 aprile 2018, dei principali canali del digitale terrestre italiano. Ricordiamo che lo show della De Filippi s’è scontrato con Ballando con le Stelle e che la Rai ha messo in ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs 12 anni schiavo | Auditel 6 aprile 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? L’appuntamento con il commissario Montalbano avrà permesso a Rai 1 di fare nuovamente centro nel cuore (e all’attenzione) di gran parte degli italiani o il film 12 anni schiavo offerto da Canale 5 avrà conquistato il podio dello share? Scopriamolo assieme con tutti i dati Auditel di ieri. Ascolti tv di ieri, 6 aprile 2018 –dati disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. ‘Il gioco ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy | Dati auditel 5 aprile 2018 : Dati auditel di ieri, 5 aprile 2018: Don Matteo vs The Voice vs Anche se è amore non si vede Serata estremamente ricca quella di ieri sera per i nove principali palinsesti del digitale terrestre. Le offerte televisive, infatti, son state molteplici ed anche di tutto rispetto. A vincere la serata, come al solito, è Don Matteo. Contro il prete investigatore c’è poco da fare, vince sempre lui. Vediamo come si piazzano in termini di Ascolti tv ...

Ascolti tv ieri - Fratelli unici vs Barcellona – Roma | Auditel 4 aprile 2018 : Buongiorno e ben trovati al nuovo appuntamento in compagnia dei risultati Auditel della serata appena trascorsa. Mentre Rai 1 ha offerto la visione del film ‘Fratteli unici‘ con Raoul Bova, Canale 5 ha calato sul tavolo l’asso delle partite di calcio, proponendo Barcellona vs Roma. Quale tra questi e gli altri 7 canali del dtt avrà primeggiato? Ascolti tv ieri, 4 aprile 2018 RAI 1. Due Fratelli.. ..che non sembrano nemmeno ...

Ascolti tv ieri - Isola dei famosi vs Canale 20 e la Champions League | Auditel 3 aprile 2018 : Come sono andati, per ognuno di voi, questi giorni di festa? Spero benissimo. Io, mentre ripercorrete mentalmente quanto fatto questo weekend, vi riporto i dati Auditel relativi al prime-time di ieri dei principali canali del digitale terrestre. Chi avrà vinto tra Rai 1 con Questo nostro amore e Canale 5 con l’Isola dei famosi? Il lancio della partita di Champions League del nuovo Canale 20 di Mediaset avrà batto il botto in termini di ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore 80 vs Furore | Auditel 1 aprile 2018 : Buona Pasquetta a tutti! Scopriamo assieme quali sono stati i risultati degli Ascolti tv del primo aprile e vediamo quale, tra i principali canali del digitale terrestre, avrà avuto la meglio. Avrà vinto Rai 1 con ‘Questo nostro amore 80‘ o la serie TV ‘Furore‘ trasmessa da canale 5? Ecco a voi tutti i dati Auditel di ieri, 1 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 1 aprile 2018 RAI 1. Un amore dolce ma complicato quello in onda ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Auditel 31 marzo 2018 : Buona domenica a tutti e buona Pasqua amici lettori. Anche oggi, giorno di preghiera e riflessione, la vostra SuperGuidaTv non va in vacanza e vi riporta prontamente i risultati relativi ai dati Auditel di ieri sera, sabato 31 marzo 2018. Scopriamo assieme, dunque, quale tra i principali palinsesti del digitale terrestre è stato preferito dalla maggior parte degli italiani è s’è aggiudicato il gradino più alto degli Ascolti tv. Ascolti tv ...