F1 | pagelle GP Cina 2018 | Daniel Ricciardo a pieni voti | Vettel e Bottas sfortunati

pagelle 30^ giornata : Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super Toro a Cagliari : Pagelle 30^giornata- In attesa di Sassulo-Napoli, di Chievo-Sampdoria e del big match di questa sera tra Juventus-Milan, ecco tutti i voti della 30a giornata di Serie A. Bologna-Roma 1-1 BOLOGNA (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (77' Mbaye sv), De Maio 6,5, Helander 6,5, Masina 6; Poli 6, Pulgar 7, Donsah 6; Verdi 6 (90' Krejci sv), […] L'articolo Pagelle 30^ giornata: Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le pagelle di Italia-Olanda. Amedeo Della Valle trascinatore. Preziosi Abass - Burns e Sacchetti : L’Italia fa tre su tre nelle Qualificazioni Mondiali 2019 battendo l’Olanda 80-62. È stata una grande prestazione da parte degli azzurri, che hanno offerto un’altra prova convincente. Ecco le pagelle dell’Italia. Awudu Abass 7 – È una delle sorprese più liete di questo nuovo corso dell’Italia. Anche stasera è stato fondamentale in tutto, difesa ma soprattutto attacco. Con Milano trova poco spazio mentre con la ...

LIVE pagelle Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League in DIRETTA : giallorossi in Ucraina per avvicinarsi ai quarti - Edin Dzeko e Cengiz Under all’attacco! : Nel gelo di Kharkiv (sono previsti -7°) in Ucraina, la Roma scende in campo contro lo Shakthar Donetsk (ore 20.45) per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno non semplice per la squadra di mister Eusebio Di Francesco che se la vedrà contro una rivale temibile (come ricordiamo bene ha eliminato il Napoli nel suo girone) che sul proprio terreno di gioco, e nel suo clima, sa sempre esaltarsi. I giallorossi si ...

LIVE – pagelle Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA : biancocelesti all’arrembaggio per avvicinarsi agli ottavi di finale : CLICCARE QUI PER SEGUIRE LA CRONACA DELLA PARTITA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Steaua Bucarest-Lazio, sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Calcio d’inizio alle ore 21.05 e seguite con la nostra DIRETTA i voti minuto per minuto dei giocatori biancocelesti, in un match di grande importante per la squadra di Simone Inzaghi, che cerca il riscatto dopo la piccola crisi in ...

pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...