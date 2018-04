Serie A Sassuolo | Iachini | «Benevento? La più tosta dell' anno»

Serie A Sassuolo - Iachini punta il Benevento : «E' come sfidare il Napoli» : Sassuolo - Il Sassuolo aspetta il Benevento a Reggio Emilia. Beppe Iachini alza la guardia, non si fida neanche un po' dell'ultima in classifica: "Dire che è la partita più difficile della stagione è ...

Serie A Sassuolo - per Lirola stagione finita : operazione al ginocchio : Sassuolo - Pol Lirola ha chiuso la stagione con qualche mese d'anticipo. L'esterno è stato operato al menisco a Barcellona. Ecco il report medico ufficiale del Sassuolo : "Ieri pomeriggio presso l'...

Serie A Sassuolo - Lesione al menisco esterno per Lirola : Sassuolo - Allo Stadio Ricci il Sassuolo ha ripreso la preparazione in vista del prossimo turno di campionato contro il Benevento . Questo pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni ...

Serie A Sassuolo - Carnevali punge Berardi : «Certi treni poi passano...» : Sassuolo - I numeri parlano chiaro: Domenico Berardi finora ha giocato un'annata anonima. Tre gol totali tra campionato e Coppa Italia. Giovanni Carnevali , il direttore generale del Sassuolo , ha ...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Pagelle / Milan Sassuolo (1-1) : finalmente Kalinic. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : Pagelle Milan Sassuolo (1-1): Fantacalcio, i voti della partita di San Siro, 31^ giornata di Serie A. Gennaro Gattuso non riesce a vincere ma ritrova il croato Nikola Kalinic.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:07:00 GMT)

Serie A - Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano : Per i rossoneri occasione persa di accorciare in classifica sul quarto posto. Punto salvezza per Iachini

Serie A Sassuolo - Iachini : «Le prestazioni stanno diventando di grande livello» : MILANO - Una buona prestazione quella del Sassuolo che ha strappato un punto a San Siro, sfiorando addirittura la vittoria. Iachini ha così commentato la gara ai microfoni di Premium Sport: " Consigli ha disputato un'ottima partita, così come gli altri. Bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione offerta. Abbiamo speso molto e nei minuti finali abbiamo subìto ...

Serie A Milan-Sassuolo 1-1 - il tabellino : MILANO - Il Milan di Gattuso non riesce a conquistare i tre punti in casa contro il Sassuolo e si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Ad andare in vantaggio è la compagine di Iachini , che ...

Video Gol Milan-Sassuolo1-1 : Highlights e Tabellino 31^giornata Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Milan-Sassuolo 1-1 : Cronaca e Video Gol Politano, Kalinic 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018 Milan-Sassuolo 1-1. E questo il risultato finale, il Milan trova il gol negli ultimi minuti di gioco grazie ad un ‘rigenerato’ Kalinic, che risponde al momentaneo vantaggio del Sassuolo firmato Politano. La punta croata era in continua contestazione ma oggi ha salvato la banda di Gattuso. Il Milan in tutta la partita ...