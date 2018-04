Esce dal coma | accusa l' amico e lo fa arrestare Sassari | 47enne in carcere per lesioni

Esce dal coma e accusa l’amico : “E’ stato lui a investirmi e gettarmi in un dirupo” : Un uomo sardo ha accusato un caro amico di aver tentato di ucciderlo: indagano i carabinieri.Continua a leggere

Olbia - adolEscente va con i genitori dal giudice per cambiare sesso : Si è presentata in Tribunale accompagnata dai genitori, che la sostengono e hanno avviato con lei la causa civile, per ottenere dal giudice di Tempio Pausania , Olbia-Tempio, l'autorizzazione a ...

Esce dal coma e rivela chi ha tentato di ucciderlo : arrestato un amico : In manette Francesco Puddinu, operaio forestale 47enne: avrebbe investito con l'auto e gettato in un dirupo Giovanni Antonio Pedranghelu. Dopo il suo risveglio, Pedranghelu era stato trasferito dall'ospedale in cui era ricoverato per paura di una nuova aggressione

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina Esce allo scoperto con ‘l’amico di vecchia data’ che l’ha conquistata : le foto che inchiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

Il welfare aziendale fa crEscere anche la produttività : Il welfare aziendale sta conoscendo una straordinaria diffusione. Soprattutto nelle aree in cui l'innovazione nell'industria e nei servizi è un cardine di sviluppo economico e sociale. In Lombardia, in Emilia, in Veneto.In molte imprese private, oggi, parlare di welfare significa, infatti, guardare dentro una nuova dimensione del lavoro, in cui i contratti aziendali integrativi, grazie anche ai benefici fiscali di recenti provvedimenti di ...

Dalla Spezia a Pavia la Guardia costiera della Spezia sequestra 30 chilogrammi di pEsce : La Spezia - Nella giornata odierna, nell'ambito della consueta attività di vigilanza svolta lungo la filiera ittica dal personale della Capitaneria di porto spezzina, sono stati effettuati appositi ...

“Divorata dalle formiche”. Un ritrovamento terrificante. Esce con il cane e dalla fogna sente arrivare un miagolio - ma ben presto si rende conto che è ben altro a emettere quel suono sinistro. Poi la corsa in ospedale : “Una sfida contro il tempo” : quella mattina Charmaine Keevy, 63 anni, era uscita di buon ora per la quotidiana passeggiata con il suo cane. Mentre camminava ha sentito un mugolio e lì per lì ha pensato che si trattasse di un gattino. Non ha dato troppo peso alla cosa, ma il suo animale a un tratto a iniziato ad abbaiare e tirare in direzione di una grata che separava la fogna dalla strada. A quel punto si è accovacciata e si è resa conto che quello che aveva di ...

In tre anni il welfare aziendale raddoppia : "Fa crEscere la produttività" : ROMA - La produttività aumenta se i lavoratori sono soddisfatti: ne è convinto oltre un terzo delle imprese intervistate per il welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia con la partecipazione ...

Skripal - figlia Yulia Esce da ospedale : 11.36 Yulia Skripal,figlia dell'ex spia russa Sergei, avvelenata insieme al padre con gas nervino il 4 marzo scorso a Salisbury, è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata. La donna è stata portata in un luogo sicuro, scrive Bbc on line. Il padre resta invece ancora ricoverato sebbene le sue condizioni stiano "migliorando rapidamente".

Italia fuori dall'euro e più deficit per crEscere : Marco Zanni - europarlamentare vicino a Salvini : ... L'economista e neo-deputato della Lega, Claudio Borghi, propone l'emissione di 'minibot' per iniettare liquidità monetaria nell'economia Italiana, aggirando i limiti fiscali concordati a Bruxelles e ...

Riforma pensioni : crEsce l'attesa sulla Fornero - ma dal 2019 nuovi aumenti Video : Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le promesse di Riforma del settore previdenziale, complice anche una campagna elettorale giocata sulla necessita' di flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Ma nonostante le numerose proposte di modifica o cancellazione della #Legge Fornero, il momento per un'inversione di marcia al riguardo non sembra ancora arrivato. Infatti, mentre la politica dibatte sulla formazione del prossimo Governo, cominciano ...