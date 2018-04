Eron | da Rimini a Milano per uno dei più grandi graffiti nel mondo FOTO

Il rinocEronte Sudan è l’ennesima vittima innocente dei crimini di natura : Sudan, l’ultimo individuo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto lo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Ora della sottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. La scomparsa di Sudan non è solo un momento di grande ...