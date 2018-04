Galaxy S9 | S8 | Note 8 e altri | si aggiorna l’App Edge; ecco le novità

Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand in Italia da oggi 9 aprile : lista completa novità : Finalmnente oggi 9 aprile è il giorno di Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand. I device non serigrafati, dopo il rilascio del pacchetto Android 8.0 per TIM e 3 Italia, erano a corto del loro rilascio specifico ma il punto di svolta per gli esemplari è avvenuto proprio in questa mattinata. Il pacchetto dati, come intuibile è molto corposo, ossia 1471,27 MB: quali sono con esattamente tutte le novità incluse nel major update per il phablet ...

Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept : Basato sulle principali indiscrezioni emerse sino a questo momento, il Samsung Galaxy Note 9 immaginato da DBS Designing si caratterizza per un design classico L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept proviene da TuttoAndroid.

Imminente Oreo su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto : Una buona notizia per i possessori di un Samsung Galaxy Note 8 Vodafone, decisamente meno per gli italiani in possesso di un esemplare del phablet top di gamma 2017 non brandizzato. Nel caso dell'operatore segnaliamo come, per stessa dichiarazione dell'azienda, dovrebbe essere praticamente Imminente il passaggio ad Android 8.0. Per il secondo fronte, purtroppo, tutto tace. Procediamo con ordine: attraverso il forum ufficiale Vodafone, nella ...

Un fake l’ultima foto del Samsung Galaxy Note 9 : tutto da rifare : Qualche giorno fa immaginavamo di essere già al cospetto del Samsung Galaxy Note 9, grazie ad alcune foto fatte trapelare dall'abilissimo 'slashleaks.com', che le aveva a propria volta reperite dal portale iraniano 'samarena.ir'. Del prossimo phablet sudcoreano sappiamo potrebbe essere presentato con un paio di mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, e condividere buona parte delle caratteristiche di S9 Plus. Per quanto ...

Problemi di audio basso per Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : alcuni rimedi : Ci sono anche top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 tra quelli che di tanto in tanto fanno emergere alcune problematiche di natura software o hardware. Al secondo caso appartiene la questione che intendo affrontare con voi oggi, visto che più di un utente di recente ha lamentato Problemi di audio basso durante le chiamate, sia sul fronte dello speaker, sia con il microfono alla luce dei riscontri ottenuti dai propri contatti ...

Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile : LG V30 - Huawei P10 - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile: LG V30, Huawei P10, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : le immagini mostrano la mancanza del sensore di impronte digitali : Samsung è al lavoro sullo sviluppo del prossimo Galaxy Note 9 e in rete trapelano le prime immagini di un probabile prototipo di inizio produzione che rivela una novità per quanto riguarda il lettore di impronte digitaliIl Galaxy Note 9 viene mostrato affianco al Galaxy S9, l’ultimo top di gamma dell’azienda, e le differenze estetiche sono subito lampanti a partire dalle cornici superiori e inferiori ancora sensibilmente ridotte e la ...

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Inaspettata foto Samsung Galaxy Note 9 a confronto con Galaxy S9 tutta da vedere : La prima foto Samsung Galaxy Note 9 è servita già oggi 4 aprile, nonostante per il suo lancio effettivo dovremmo attendere ancora qualche mese e comunque la prossima estate. A fornircela è il noto canale Twitter @Slashleaks che in quanto ad anteprime non è affatto avaro, anzi. Il phablet, tra l'altro, è in comparazione con il "fratello minore" Galaxy S9. Insomma, lo scatto fornisce più di uno spunto interessante. Il Samsung Galaxy Note 9, ...

Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo : Samsung pubblica i dettagli riguardanti le correzioni portate dalle nuove patch di sicurezza di aprile 2018, in arrivo nei prossimi giorni, e il manuale utente di Galaxy Note 8 aggiornato ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S8 - S8+ e Galaxy Note 8 nuovo aggiornamento per l’Always On Display : Samsung rilascia un aggiornamento per la funzione Always On Display (file APK da scaricare) su Galaxy S8, S8 e Galaxy Note 8: adesso vengono supportate le GIF Animate.Samsung vuole tenere sempre aggiornati i suoi dispositivi di punta, e di recente abbiamo ricevuto i primi feedback che l’azienda coreana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la funzionalità Always On Display.I dispositivi che stanno ricevendo quest’aggiornamento ...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017) : Samsung nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017). Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Testiamo subito su Samsung Galaxy S7 Edge l’aggiornamento Oreo : ROM con porting Note 8 : Il mese di marzo ci ha regalato la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Android Oreo per il Samsung Galaxy S8, mentre resta l'incertezza più totale per quanto riguarda i Samsung Galaxy S7 Edge e Galaxy S7 flat, ancora diffusissimi in Italia. Se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che i device in questione siano compatibili con l'upgrade (al punto da parlarvi anche di un interessante video non molto tempo fa sulle nostre pagine), ...

Galaxy S8 - S8+ e Galaxy Note 8 nuovo aggiornamento per l’Always On Display : Samsung rilascia un aggiornamento per la funzione Always On Display (file APK da scaricare) su Galaxy S8, S8 e Galaxy Note 8: adesso vengono supportate le GIF Animate.Samsung vuole tenere sempre aggiornati i suoi dispositivi di punta, e di recente abbiamo ricevuto i primi feedback che l’azienda coreana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la funzionalità Always On Display.I dispositivi che stanno ricevendo quest’aggiornamento ...