Richetti | “Dimissioni Renzi? Incoerente se ci ripensa Ha già pagato il candidarsi anche

(Di domenica 8 aprile 2018) “e le dimissioni? E’se ci”. “Ha giàl’aver detto che si ritirava e poi essersi presentato alle elezioni”. Nel bel mezzo del caos dentro il Partito democratico, chi prova a smarcarsi in qualche modo è il senatore Matteo. In passato molto vicino all’ex segretario e tuttora considerato tra i componenti della sua cerchia, intervistato da Lucia Annunziata a “In mezz’ora” su Rai3, non solo ha annunciato la sua già prevista candidatura alle prossime primarie, ma hain qualche modo preso le distanze dall’ex leader: “Io penso”, ha dichiarato, “che al Pd faccia bene un percorso ordinato. Sedovesse avere unmento, ci sarebbe un elemento di incoerenza che danneggerebbe innanzitutto lui. Se uno si ritira e poi non si ritira è come dire ‘lascio la ...