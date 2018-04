Investito da un treno in stazione | il corpo sbalzato dal convoglio travolge un passante

Investito da treno regionale - morto sul colpo cittadino tedesco : Investito da un treno in transito a Belvedere Marittimo. E' deceduto così un uomo nel Cosentino, Investito dal treno regionale diretto a Reggio Calabria mentre attraversava i binari. L'uomo, un ...

Muore Investito da un treno : sospeso il traffico sulla linea Sapri-Paola : Un uomo e’ stato investito da un treno regionale diretto a Reggio Calabria. E’ accaduto a circa 200 metri a sud della stazione di Belvedere Marittimo, sulla linea ferroviaria tirrenica, nel cosentino. Il traffico sulla linea Sapri-Paola e’ stato sospeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. La vittima e’ un uomo di carnagione chiara ma al momento non e’ stato possibile accertarne ...

Carrara - trovato cadavere sui binari : 60enne Investito dal treno : Carrara, 25 febbraio 2018 - trovato il cadavere di un uomo, stamani verso le 8, a un passaggio a livello distante un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria di Carrara Avenza , Massa Carrara, . ...

Uomo Investito da treno stazione Quarto Oggiaro Milano - morto 37enne egiziano : Alle ore 07.20 circa di mercoledì 21 febbraio 2018, nella stazione Nord di Quarto Oggiaro , MI, , il treno Reg. 815 , Milano Cadorna " Saronno " Varese, , disposto nella cosiddetta modalità "doppia ...

Milano : uomo Investito da treno e trascinato per chilometri : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Un 38enne di origine marocchina è stato investito da un treno partito dalla stazione Nord di Milano Quarto Oggiaro. L'uomo si è avvicinato al treno regionale diretto a Varese e in partenza alle 7.20 circa. I testimoni hanno riferito alla polizia ferroviaria di aver vist

GR : lupo Investito da treno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dramma sui binari : uomo Investito dal treno della Circumvesuviana : BOSCOREALE - Un uomo ferito è stato trovato questa mattina lungo i binari della Circumvesuviana, tra le fermate di Poggiomarino e Cangiani, frazione di Boscoreale, in aperta campagna. Potrebbe essere ...

Napoli - 37enne Investito da un treno in metro : è in gravi condizioni : Dramma a Napoli sulla metropolitana della linea 1. Un uomo di 37 anni è stato investito da un treno in corsa nella stazione metro di Materdei. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: secondo le...

Firenze - ragazzo attraversa i binari : Investito dal treno Italo per Napoli : Una persona è deceduta questa sera dopo essere stata investita, pochi minuti prima delle 20, da un treno in transito alla stazione di Rifredi, a Firenze. Si tratterebbe di un giovane, probabilmente ...

Investito dal treno a Borghetto : Da chiarire la dinamica dell'investimento mortale avvenuto ieri a Serravalle: un 67enne di Ala è stato travolto da un treno in corsa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo assieme ad alcuni amici, ...