Abdel Fattah al Sisi è stato rieletto presidente dell’Egitto con il 97 per cento dei voti

Abdel Fattah al Sisi è stata rieletto presidente dell'Egitto con il 97 per cento dei voti : Abdel Fattah al Sisi è stato riletto presidente dell'Egitto con il 97 per cento dei voti , ha annunciato la Commissione elettorale egiziana. Al Sisi ha battuto il suo unico avversario, Moussa Mustafa Moussa, politico semi-sconosciuto che aveva detto di essere

Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi si candiderà per un secondo mandato : Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi ha annunciato che si candiderà per un secondo mandato alle elezioni di marzo, come già si prevedeva. Nel luglio 2013 al Sisi, che allora era un generale, prese il potere con un colpo di