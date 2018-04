Banco di Napoli | prestiti personali e cessione del quinto 2018 | calcola rata | tassi e

Napoli - carabinieri sequestrano Banconote false per 41 milioni. Arrestato un uomo : Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, per un valore complessivo di 41 milioni. I 100 euro falsi avevano 18 diversi numeri seriali, i 50 invece riportavano 12 seriali diversi. banconote risultate tutte false. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre del Greco (Napoli) in casa e nei terreni di un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. L’uomo è stato Arrestato con l’accusa di detenzione ...

Napoli, "zecca" clandestina in casa: banconote false per 41 mln di euro Novanta pacchi di tagli da 100 e 50 euro trovati Torre del Greco: erano tutti in casa di un uomo di 67 anni che è stato arrestato

Fondazione BancoNapoli - scontro finale su Marrama : Fondazione Banco di Napoli, ultimo atto. I sei consiglieri generali avversari del presidente Daniele Marrama chiedono la revoca del consiglio d'amministrazione dell'ente e l'istituzione di una ...

Intesa San Paolo - nel piano stop a Banco Napoli : scure su dipendenti : Uno dei pilastri su cui poggia il nuovo piano d'impresa del gruppo Intesa SanPaolo, che sarà presentato stamattina dall'amministratore delegato Carlo Messina, è la riduzione dei costi al fine di ...