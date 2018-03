Tiro a volo | podio azzurro in Marocco

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nello skeet maschile l’Italia vince la classifica a squadre. Tre azzurri nei primi quattro nell’individuale : Si chiude con un’ottima prestazione degli azzurrini dello skeet maschile la tappa australiana della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: a Sydney l’Italia vince la classifica a squadre e centra il secondo posto con Matteo Chiti, il terzo con Niccolò Sodi ed il quarto con Elia Sdruccioli. Vittoria nell’individuale, con nuovo record del Mondo, per il cinese Dou Xuyang. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato di Elia ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Bene gli uomini in qualifica : Si sono appena concluse le gare di Tiro a volo valide per la penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo junior in corso a Sydney, in Australia: amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Nella gara maschile Bene in qualifica Matteo Chiti, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi. Giada Longhi, che aveva chiuso le qualificazioni al secondo posto, ha solo sfiorato il podio in finale, classificandosi quarta nella gara vinta ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : Giada Longhi seconda dopo le prime tre serie di qualificazione nello skeet femminile : Continua a Sydney, in Australia, la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: all’alba italiana si è disputata la prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile, dopo la chiusura delle gare dedicate alla fossa olimpica. Due erano le italiane in gara: Giada Longhi è seconda dopo tre serie, mentre si è ritirata Maria Lucia Palmitessa. dopo 75 piattelli in testa c’è l’australiana Aislin Jones, a quota 68, ...

Tiro a volo : Italia 'mista' oro a Sydney : ... anche la coppia mista formata da Erica Sessa e Teo Petroni regala all'Italia il primo posto nel nuovo evento olimpico del Mixed Team con una prestazione da doppio record del mondo. Il primo gli ...

Tiro a volo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : debutta il trap misto! : Sono stati ufficializzati i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Tiro a volo. Saranno messi in palio cinque titoli (2 femminili, 2 maschili, 1 mistoi). Ogni Nazione può partecipare con 2 atleti per specialità e un massimo di due squadre per team event. COME CI SI QUALIFICA alle Olimpiadi Tokyo 2020? EVENTI DI qualificazione: Gli eventi di qualificazione si disputeranno tra il 1° settembre 2018 e il ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : Erica Sessa e Teo Petroni trionfano nel trap misto! : Secondo alloro per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nel trap misto bellissima affermazione di Teo Petroni ed Erica Sessa, che riscattano così le delusioni nelle gare individuali, nelle quali entrambi erano finiti settimi e primi degli esclusi dalle finali. L’altra coppia azzurra, composta da Matteo Marongiu e Diana Ghilarducci, si è classificata ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nel trap maschile fantastica vittoria di Matteo Marongiu! : Arriva la prima vittoria per l’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: a firmare il successo, nel trap maschile, è stato Matteo Marongiu, che è riuscito, al termine di una gara tiratissima, risolta soltanto allo shoot-off, ad avere la meglio sul cinese Ouyang Yiliu. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato dell‘australiano Nathan Steven Argiro con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nel trap femminile arriva il terzo posto a squadre per le azzurrine. Bene Matteo Marongiu e Teo Petroni in qualifica : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo junior a Sydney, in Australia: per l’Italia arriva il terzo posto a squadre nel trap femminile. Erica Sessa, Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa, con il totale di 284, sono finite alle spalle della Cina, prima con 307 (record del Mondo junior) e dell’Australia, seconda a quota 293. Quarta ha chiuso l’India con ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nella prima giornata del trap femminile bene Erica Sessa - indietro Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa : Scattata ufficialmente a Sydney la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: nella prima giornata di qualificazioni del trap femminile, disputata nella notte italiana, erano impegnate tre azzurrine. bene Erica Sessa, che dopo 75 piattelli è terza con 61, mentre hanno compromesso tutto Diana Ghilarducci, ottava a quota 53, con un terzo giro da 13/25 e Maria Lucia Palmitessa, che pure tanto bene si era disimpegnata in Messico tra i ...

Tiro a volo : Italia è subito d'oro : ANSA, - KUALA LUMPUR, 15 MAR - E' subito Italia super ai Mondiali universitari di Tiro a volo, a Kuala Lumpur. La 'figlia d'arte' Fiammetta Rossi, il cui padre è il presidente della Fitav , ed ex ...