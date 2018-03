Elisabetta Casellati | ' Il governo? Mettere un veto è un errore La mia prima mossa è

Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Ho rinunciato al volo di Stato come primo atto. I veti per la formazione del nuovo governo sono un errore" : Il suo primo atto da presidente del Senato è Stato rinunciare al volo di Stato. "Un gesto naturale perché ai rappresentanti della politica e delle istituzioni è chiesto di far proprio un concetto di sobrietà per l'utilizzo delle risorse". In un'intervista al Corriere della Sera parla Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a sedere sullo scranno più alto di palazzo Madama.Sull'iter tortuoso per la ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - l’ennesima partita persa per le donne : di Leda Adamo partita persa per le donne. Con la scelta di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato l’era berlusconiana ha impresso il suo sigillo indelebile all’Italia dell’altrimenti politicamente corretto e scottato definitivamente la coscienza di coloro ancora in grado di indignarsi. Come dimenticare l’allora Cavaliere accolto dai genitori delle diciottenni alla loro feste di compleanno, ospite d’onore, e la fila ...

Marco Travaglio : "Elisabetta Casellati è la quintessenza della casta che la Lega e i 5 stelle volevano cancellare" : "Elisabetta Casellati è la quintessenza della casta che Lega e Movimento 5 stelle volevano cancellare". Lo ha detto Marco Travaglio intervistato da Lucia Annunizata a Mezz'ora in più su RaiTre parlando dell'elezione della senatrice di Forza Italia alla seconda carica dello Stato."Fosse per me - ha continuato Travaglio - la Casellati non farebbe nemmeno l'amministratore di condominio. Casellati è in assoluto impresentabile, ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : chi è la prima presidente del Senato donna (secondo 8 dettagli del Fatto Quotidiano) : È la prima presidente del Senato donna. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ringraziato tutti commossa. Ma chi è davvero la presidente numero 22? Una fedelissima di Silvio Berlusconi che Il Fatto Quotidiano racconta più nel dettaglio. Anzi in 8 dettagli.Eccoli:1. Condanna per frode fiscale di Berlusconi. "La decisione della Cassazione di fissare in tempi record l'udienza per il processo Mediaset conferma ancora una volta ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - prima donna presidente del Senato : Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi. Fedelissima del leader di Forza Italia, la Casellati ha ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : Fedelissima di Berlusconi, avvocato matrimonialista, laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, la 72enne Maria Elisabetta Alberti Casellati è la prima donna a conquistare la seconda carica dello Stato. Il suo nome, già nell’aria nei giorni scorsi, è finito in pole position dopo l’intesa in extremis tra...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la prima donna presidente del Senato : È stata eletta con i voti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle: ha 71 anni ed è in Forza Italia fin dalla nascita del partito The post Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna presidente del Senato appeared first on Il Post.

Maria Elisabetta Casellati : 'Nessun traguardo è più precluso alle donne' : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...

