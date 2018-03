“Sei l’unico che non ha salutato Fabrizio Frizzi” Bufera sul vip della tv | rimproverato

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018)Frizzi mancherà a tutti. Ai familiari, ovviamente, agli amici, ai colleghi e pure ai telespettatori, che infatti hanno affollato tanto la camera ardente, allestita nella sede Rai di viale Mazzini, quanto piazza del Popolo in occasione dei funerali del conduttore, celebrati mercoledì mattina nella chiesa degli Artisti. Il presentatore se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì scorsi all’ospedale Sant’Andrea a seguito di un’emorragia cerebrale. Ha lasciato un vuoto immenso in tv, che era la sua seconda casa, e in questi giorni, anche sui social network, non si parla che di lui, tra post affettuosi, saluti, omaggi e fotografie varie. Non a caso, infatti, l’hashtag #Frizzi è costantemente tra i trend topic. Pochi, pochissimi, sono coloro che non hanno affidato alla rete il proprio dispiacere per la morte improvvisa del conduttore, che era ...