Comune di Genova nega il patrocinio a iniziative per il gay pride

Genova - aree Fiera in vendita ai privati. Il Comune pronto a lanciare il bando : Tursi accelera sulla riqualificazione del fronte mare di Levante. Alla società di piazzale Kennedy resterà solo il padiglione B

San Fruttuoso - anziano cade in una voragine/ Morto in via Berno a Genova : contenzioso Comune-residenti su buca : Un pensionato di 87 anni è Morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San Fruttuoso durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Maltempo - troppe allerta meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Concorsi - il Comune di Genova cerca 20 insegnanti Scuola dell’Infanzia : Il Comune di Genova ha indetto un nuovo concorso pubblico per 20 posti da insegnanti Scuola dell’Infanzia. Le risorse saranno inquadrate nella categoria C, con posizione economica C.1. Per partecipare è necessario presentare la domanda di partecipazione entro il 3 aprile. Vediamo nel dettaglio i requisiti, la domanda e le prove di selezione previste dal bando. (Scarica il bando). Requisiti richiesti I candidati al Concorso per 20 posti da ...

Genova - il Comune approva la vendita dello stadio “Luigi Ferraris” : Manca ancora una valutazione, ma lo stadio è stato messo in vendita. Sul piatto finora una proposta da 7 milioni di Genoa e Sampdoria. L'articolo Genova, il Comune approva la vendita dello stadio “Luigi Ferraris” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piciocchi avvisa : «Genova è il quarto Comune più indebitato d'Italia» : Genova - Nella giornata di ieri l'assessore al Bilancio e al Patrimonio Pietro Piciocchi ha incontrato la stampa per illustrare il bilancio preventivo del 2018. Tra i tanti temi affrontati dall'...

Genova - Toyota consegna al Comune mini flotta di 4 auto ibride : Roma, 30 gen. , askanews, L'Ad di Toyota Motor Italia, Mauro Caruccio, ha consegnato stamane al sindaco di Genova Marco Bucci una flotta di quattro auto ibride termico-elettriche , 2 Yaris e 2 Auris, .

Al Comune di Genova viene ufficialmente riconosciuta la pausa caffè : fa bene alla pubblica amministrazione : "Vuoi un caffè?" i dipendenti del Comune di Genova, si sentiranno spesso rivolgere questa frase, in particolare dall'assessore al personale e alle pari opportunità Arianna Viscogliosi. Da fine gennaio nel Comune di Genova partirà infatti il "coffee time", incontri periodici al bar tra il personale del Comune e l'assessore.I dipendenti dovranno prenotarsi per bere il caffè a Palazzo Tursi, gli incontri dureranno circa ...