Volkswagen Atlas  - Negli Usa presentata la Cross Sport Concept

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Lapresenta al Salone di New York la Atlas. Si tratta di un prototipo che anticipa in maniera molto concreta il nuovo modello di serie cinque posti che affiancherà sul mercato americano nel 2019 la Atlas sette posti già disponibile. Lasarà prodotta, come le altre varianti, nella fabbrica di Chattanooga insieme alla Passat. Non è solo una Atlas più corta. I designer tedeschi non si sono limitati ad accorciare la Atlas, ma hanno colto l'occasione per realizzare una Suv più aggressiva, mantenendo il passo invariato. La carrozzeria risulta così più corta di 19 cm e più larga di di 3,8 cm, con uno sbalzo posteriore contenuto e una inclinazione piuttosto accentuata del lunotto posteriore. I gruppi ottici a Led anteriori e posteriori hanno un design simile alla Atlas, ma nel frontale sono presenti inediti Led che ...