Terremoto al largo dell' Indonesia | magnitudo 6 4 | allarme tsunami

Puglia - Terremoto a largo di Ostuni/ Scossa M 3.9 - colpa delle trivellazioni nell'Adriatico? No - è una bufala : Puglia, terremoto a largo di Ostuni: la Scossa di magnitudo 3.9 sulla scala Richter si è vericata 31 minuti dopo la mezzanotte. Il web chiama in causa le trivelle ma...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:17:00 GMT)

Terremoto - scossa 3.9 in Puglia con epicentro al largo di Ostuni - : Poco dopo la mezzanotte la terra ha tremato in molte località della costa ma non sono stati registrati fino ad ora danni a cose e persone

Terremoto - scossa 3.9 in Puglia con epicentro al largo di Ostuni : Terremoto, scossa 3.9 in Puglia con epicentro al largo di Ostuni Poco dopo la mezzanotte la terra ha tremato in molte località della costa ma non sono stati registrati fino ad ora danni a cose e persone Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto - forte scossa al largo di Brindisi : paura ma nessun danno in Puglia e Basilicata : La scossa ha avuto una magnitudo di 3.9 e si è verificata poco dopo la mezzanotte a 27,3 chilometri di profondità. Diverse telefonate al centralino dei vigili...

Forte Terremoto al largo della costa brindisina - paura nella notte in Puglia -Live Tweet : Leggo. Una Forte scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande...

Forte Terremoto al largo di Ostuni e Brindisi - paura nella notte in Puglia : Leggo. Una scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande allerta tra...

Terremoto di 3.7 al largo di Cosenza : Terremoto nella notte a largo di Cosenza. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata registrata a 00:40. L’epicentro nel mar Tirreno a 68 km da Cosenza, mentre l’ipocentro del sisma è stato localizzato molto in...

Terremoto alle isole Eolie - epicentro al largo di Alicudi : Una scossa di Terremoto è stata avvertita alle Eolie , in particolare nelle isole occidentali, alle 13.59. L'Istituto nazionale di vulcanologia ha stimato la magnitudo in 3.1 a profondità di 7 ...

Terremoto 2.7 al largo delle Eolie : L'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia ha registrato un Terremoto di magnitudo 2.7 al largo delle isole Eolie.

Terremoto 2.7 a largo delle Isole Eolie : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Un Terremoto di magnitudo 2.7 si è verificato a largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. La scossa è stata registrata poco dopo la mezzanotte. Ne dà notizia il sito di ...

Terremoto 2.7 a largo delle Isole Eolie : ROMA, 15 FEB - Un Terremoto di magnitudo 2.7 si è verificato a largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina. La scossa è stata registrata poco dopo la mezzanotte. Ne dà notizia il sito di Ingv - ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino : Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino Rilevata di fronte al centro abitato di Amantea, nessun danno Parole chiave: Terremoto scossa ...

Terremoto - due scosse nella notte al largo di Reggio Calabria. Trema anche Norcia : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte al largo della costa reggina. La prima scossa, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle ore 3.20...

Terremoto Giappone : intensa scossa a largo di Aomori - dati USGS : Forte scossa di Terremoto a largo del Giappone. Epicentro in mare a largo della prefettura di Aomori. Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 24 gennaio 2018,...