Goldrake U - anticipazioni | in arrivo la nuova serie a luglio 2024

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 3 maggio 2024)U,. Manga Productions lancia laincon scene ambientate in Europa. Manga Productions, azienda leader nel settore dei contenuti in Arabia Saudita, presenta il secondo trailer per laanimeU, che torna sugli schermi dopo 40 anni dalla messa in onda dellaoriginale.