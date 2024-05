LIVE – Formula 1 - GP Miami | prove libere 1 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) La1 sbarca negli Stati Uniti per disputare il Gran Premio di, sesta tappa del mondiale 2024. Il circuito cittadino ospita il Circus dal 2022 con continuità e quest’anno sarà anche palcoscenico della gara sprint. Team e piloti hanno già visto il format debuttare nell’ultimo appuntamento, in Cina.sarà gara di casa per Logan Sargeant, scudiero della Williams, e per il team Haas. Non manca l’emozione per il resto dei team, con Ferrari e Racing Bulls che hanno presentato delle livree speciali per l’occasione. La programmazione speciale – che verrà utilizzata solo in sei weekend durante la stagione – prevede una sola sessione di, che avrà inizio alle ore 18:30 italiane e vedrà i protagonisti del Circus cercare di raccogliere quanti più dati possibili prima di dedicarsi alle ...