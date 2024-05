Giacomo Matteotti - il riformismo e noi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nella celebrazione catodica dell’antifascismo di maniera,è senza dubbio il personaggio più iconico che viene evocato quest’anno, complice anche il centenario della sua uccisione che cade tondo il giorno in cui l’Italia si recherà alle urne per votare il rinnovo del Parlamento europeo. Cento anni di esilio, incomprensioni e sottolineature intorno alla sua morte, ma poche e sporadiche le occasioni in cui riflettere della sua vita. L’onore di riportare in vita il pensiero politico del deputato socialista se lo prende Antonio Funiciello che col piglio dello speleologo, attraverso una ricerca minuziosa e caparbia, ci restituisce la lezione riformista di, dimenticata dalla sinistra italiana. «Il– scrive Funiciello nel libro – è una promessa da mantenere ogni giorno perché è ...