(Di venerdì 3 maggio 2024) Le indagini svolte dalla Procura di Como "appaiono incomplete" e, per questo, nei prossimi sei mesi su disposizione del gip dovranno essere effettuati nuovi e più ampi accertamenti nell’ambito di un procedimento nato dall’esposto dei genitori di un 14enneche dal 19 marzo 2020 fino al novembre 2021 è stato ospite deldi riabilitazione privato convenzionato Villa Santa Maria di Tavernerio. I genitori in diverse occasioni avevano notato sul corpo del"ecchimosi, graffiature e morsicature" e avevano chiesto spiegazioni ai responsabili della struttura fino a quando, il 10 novembre 2021, il minorenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Erba, dove è stata diagnosticata una frattura al braccio che sarebbe stata provocata da uno degli adolescenti ospiti della struttura, anche lui. ...

disabile ferito nel centro. Il gip non archivia: indagate: "Incuria su nostro figlio" - Quattordicenne preso di mira da un altro ospite a Tavernerio, lesioni e braccio rotto. Accolto il ricorso della famiglia che chiede di fare chiarezza. C’è un’altra denuncia. Continua a leggere>>

