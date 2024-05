Il bonus da 100 euro va richiesto | ecco chi deve fare la domanda e tutti i requisiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) È stato il grande annuncio di Giorgia Meloni alla vigilia del primo maggio. E con il voto favorevole del consiglio dei ministri al decreto, iniziano a emergere inecessari per richiedere i 100 in più in busta paga a gennaio 2025. Si tratta di una erogazione prevista nell'ambito della tredicesima mensilità, riservata ai lavoratori dipendenti. Per ottenerla, il lavoratorepossedere determinatidi reddito e familiari. Secondo il comunicato emesso dopo il cdm, per ottenere i 100non bisognerà avere un reddito superiore ai 28 mila. Per quanto concerne lo stato familiare, ilspetterà al coniuge non separato con almeno un figlio a carico. In caso di single o separati, la condizione indispensabile è avere alemno un figlio a carico. Secondo ...