Check up gratuiti e una corsa nel verde con Longevity Run

(Di venerdì 3 maggio 2024) Collaborazione prestigiosa che guarda al comune obiettivo della tutela della salute quella messa in campo da Vannucci Piante che nelle giornate del 4 e 5 maggio promuove un’iniziativa all’insegna della longevità. Farà tappa al Nursery Campus di via Bonellina il progetto "Run" realizzato dai medici del Policlinico Gemelli di Roma e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e nato al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare con l’obiettivo di migliorare la salute collettiva. Domani, a partire dalle 9, prende il via la campagna di screening gratuita, mirata alla valutazione dei principali fattori di rischio con analisi dello stile di vita, antropometria, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, massa e forza muscolare, funzione respiratoria e qualità del sonno. Un’occasione dunque ...

