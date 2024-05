Giornata internazionale del Sole - fonte di energia green per un futuro sostenibile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ogni anno, il 3 maggio, si celebra ladel, un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale di questa stella per la vita sulla Terra. Istituita negli anni ’90, questa ricorrenza ci ricorda quanto ilsia prezioso per il nostro pianeta e per tutti gli esseri viventi. Ilè molto più di una sfera luminosa nel cielo. È una sorgente diinesauribile che alimenta i processi vitali del nostro pianeta. Attraverso il processo di fusione nucleare, ilproduce enormi quantità di luce e calore, mantenendo le condizioni necessarie per la vita sulla Terra. Oltre alla sua funzione di fornitore di, ilha anche un fascino intrinseco che affascina e incanta. Le sue macchie solari, i ...