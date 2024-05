A Vannacci - unico maschio fra signorin - è vietato esistere

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ inutile discutere le singole dichiarazioni: aè innanzitutto. Perchéè di destra ed essere di destra, visibilmente di destra, in Italia è. Ciò da moltissimi anni. Non è un divieto esplicitato nella Costituzione ma in simili questioni conta di più il non scritto (Schmitt e Toni Negri parlavano infatti di “costituzione materiale”). Sono permesse le sfumature, è possibile esprimere una politica di sinistra moderata (Giorgia), di sinistra accanita (Elly) e perfino di sinistra scatenata (Ilaria)… Mentre la politica di destra è indicibile. L’attuale governo l’ha ulteriormente silenziata siccome il partito principale è composto da persone che di destra furono ma che di destra dall’ottobre 2022 non possono più permettersi di essere, e tuttavia presidiano ancora, ...

vannacci si può candidare Sì, ma non per il motivo che dice lui - Risolto il giallo dell'eleggibilità del militare in corsa con la Lega. La norma vieta di candidarsi nella circoscrizione dove si lavorava solo a chi ha ruoli ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee 2024, vannacci a Napoli: «L'autonomia differenziata ha anche aspetti positivi» - Prima di recarsi alla presentazione napoletana del suo primo libro, «Il mondo al contrario», il generale Roberto vannacci, capolista per la Lega ... europea come quella della Federazione Russa che ... Continua a leggere>>

Da «Giorgia» a «Generale»: perché Meloni e vannacci vogliono farsi chiamare così - Quando si è votato al Parlamento europeo per vietare gli stage non retribuiti ... L’opzione donna per l’età pensionabile è stata ristretta in base al numero di figli. vannacci l’ha trovata una buona ... Continua a leggere>>