25 marzo 2018 | l’Annunciazione del Signore

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato. Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo ...

Motocross oggi (domenica 25 marzo) - GP Comunitat Valenciana 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e seguirle in tempo reale : Domenica 25 marzo di gare per il Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella massimi cilindrata continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, l’occasione del riscatto si ripresenta ...

Gand-Wevelgem 2018 oggi (domenica 25 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 25 marzo si corre la Gand-Wevelgem 2018, grande Classica del Nord che avvicina al Giro delle Fiandre. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento segnato in rosso per chi ama le pietre e i muri di questa zona del Belgio dove i più grandi Campioni si danno battaglia. Si preannuncia uno spettacolo di altissima fattura con grandi big che regaleranno emozioni per conquistare la vittoria: Peter Sagan e ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 25 marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 25 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).<s...

“Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Alain Delon - Enrico Brignano - Roberto Saviano tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventitreesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Alain Delon, Enrico Brignano, ...

F1 oggi (domenica 25 marzo) - GP Australia 2018 : orario d’inizio e come vedere la gara in tv. Il programma completo - le dirette e le repliche : oggi domenica 25 marzo si disputa il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Sul circuito di Melbourne parte la caccia alla vittoria: ad Albert Park si preannuncia una grandissima battaglia tra i grandi protagonisti che ci emozioneranno durante tutta la stagione. Il divertimento è assicurato, ne vedremo delle belle su un tracciato semicittadino in cui può succedere di tutto: decisiva la partenza dove i principali contendenti si ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 marzo 2018 : “La fede aiuta nel dolore - senza si cade nella disperazione” : Madonna di Medjugorje, Messaggio del 25 marzo 2018: “La fede aiuta nel dolore, senza si cade nella disperazione”. L'appello della Santa Madre di Dio alla conversione, l'invito alla preghiera(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 05:50:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - riassunto puntata 24 marzo : eliminati e ospiti : Cosa è successo nella puntata di sabato 24 marzo a Ballando con le stelle 2018? Di seguito riportiamo un riassunto della serata, particolarmente frizzante e ricca di spunti di discussione. ospiti della serataTosca D’Aquino e Vincenzo Salemme e poi nelle vesti di Ballerino per una Notte una favolosa Anastacia. Ballando con le stelle 2018: riassunto puntata 24 marzo Apre la terza serata di Ballando con le stelle la coppia Stefania Rocca-Marcello ...

Stramilano 2018/ Streaming video e diretta Rai : orario - percorso - programma e vincitore (25 marzo) : diretta Stramilano 2018: Streaming video Rai.tv. orario, percorso e vincitore della mezza maratona tradizionale e affascinante che si corre lungo le strade del capoluogo lombardo(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 04:50:00 GMT)

Gand Wevelgem 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario e vincitore (ciclismo - oggi 25 marzo) : diretta Gand-Wevelgem 2018 info Streaming video e tv, percorso e orari della classica belga di ciclismo che apre la campagna del Nord (oggi domenica 25 marzo 2018)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 04:17:00 GMT)

QUO VADIS/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor e Deborah Kerr (oggi - 25 marzo 2018) : Quo VADIS, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov, alla regia Mervyn LeRoy. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 04:17:00 GMT)

Stasera in tv - 25 marzo 2018 : film in tv - programmi tv - serie tv - fiction - reality : Cosa c’è Stasera in tv, domenica 25 marzo 2018? Ecco i film e programmi tv di oggi, domenica 25 marzo 2018 sulle principali reti in chiaro. Leggi le proposte di Cube Magazine, la nostra guida alla programmazione dei film in onda oggi sul digitale terrestre trasmessi in prima e seconda serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Stasera in tv, 25 marzo 2018, su Rai Rai 1 Ore 20:35 Che tempo che fa. Fabio Fazio alla conduzione di un classico della tv, tra ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto del 24 marzo 2018 : nessun 6 - quote e numeri vincenti : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 24 marzo: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.36/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 01:49:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018/ 7^ tappa streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (oggi 25 marzo) : diretta Giro di Catalogna 2018 7^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della settima e ultima frazione, il Montjuic per gli ultimi verdetti (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 01:37:00 GMT)