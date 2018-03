Under 23 femminile - 24 convocate per torneo ‘La Manga’ : Dopo l’Under 19, anche la Nazionale Under 23 femminile sarà impegnata dal 5 al 9 aprile nel torneo di ‘La Manga’ (Spagna). Sono 24 le Azzurrine convocate e per tre di loro (Belloni, Rognoni e Zazzera) è la prima chiamata con l’Under 23. La Nazionale si radunerà domenica 1° aprile al Mancini Park Hotel di Roma e martedì 3 partirà alla volta della Spagna per poi esordire nel torneo giovedì 5 aprile (ore 12) con le pari età ...