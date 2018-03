Settimana Coppi e Bartali 2018 | Christopher Lawless vince in volata la terza tappa

Ciclismo - Settimana Coppi e Bartali 2018 : percorso - tappe e orari tv Video : Nata nel 1984 e dal 1999 disegnata tra Emilia e Romagna, da giovedì 22 a domenica 25 marzo si disputera' la trentatreesima edizione della Settimana Internazionale # Coppi e Bartali . Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e valida anche come terza prova della # Ciclismo Cup 2018 , la breve corsa a tappe [ Video ]di quattro giorni in onore dei due più grandi campioni italiani di Ciclismo , ha visto negli ultimi anni un notevole crescendo di consensi, ...

Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : al Team Sky la cronosquadre - Pascal Eenkhoorn resta leader : Tutto secondo pronostico nella seconda semitappa della prima giornata della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 . Nella ormai consueta cronosquadre in quel di Gatteo, che quest’anno non ha potuto usare il format vario delle passate stagioni (dove le compagini dividevano le proprie unità formando due minisquadre), a trionfare è il Team Sky. Lo squadrone britannico chiude i 13.3 chilometri in 14’44”, alla velocità media ...

Settimana Coppi e Bartali 2018 : arriva la fuga nella prima tappa - vince Pascal Eenkhoorn : La fuga assoluta protagonista della prima semi tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 97 chilometri con partenza e arrivo a Gatteo, mentre nel pomeriggio si disputerà una cronometro a squadre per andare a completare la prima giornata di gara. Lawson Craddock (Team EF Education First), Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL Jumbo), Emil Dima (MS Tina – Focus) si sono avvantaggiati già nei primi chilometri della corsa, accumulando ...

Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : Bauke Mollema il favorito. Tanti azzurri vogliono mettersi in mostra : Come di consueto a metà tra le grandi Classiche del Nord e la Milano-Sanremo, il calendario italiano mette in mostra una delle tradizionali brevi corse a tappe del panorama del Bel Paese: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Per l’edizione 2018, che scatterà domani, giovedì 22 marzo, saranno quattro le frazioni (il primo giorno due semitappe). Presenti ben sei squadre World Tour: startlist che dunque si preannuncia molto di ...