Rapina farmacia dove era cliente | riconosciuto da voce e arrestato

Roma : 17enne Rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria - : Il giovane è un incensurato originario di Reggio Calabria: dovrà rispondere anche di ricettazione perché l'arma che ha utilizzato risulta rubata nel 2003

Roma - 17enne Rapina farmacia e spara : Armato di pistola e a volto coperto ha prima rapinato una farmacia a Rocca di Papa, vicino Roma , e poi ha sparato all'auto con cui il farmacista e un suo amico lo stavano inseguendo. Ma il ragazzo, ...

Roma - 17enne Rapina farmacia : il titolare lo insegue con l'auto e lui gli spara addosso : Pizzaiolo di 17 anni rapina farmacia a Rocca di Papa e spara contro l'auto del titolare. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito e il 17enne è stato preso ma nel paese dei Castelli Romani è scesa ...

Roma : Rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito : Roma – rapina a mano armata a San Paolo Roma – Questa mattina, in zona San Paolo a Roma, un uomo armato di coltello ha... L'articolo Roma: rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito su Roma Daily News.

Sanguinosa Rapina nella farmacia comunale : due feriti in maniera non grave - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Sanguinoso tentativo di rapina, questa sera, presso la farmacia comunale di via Grazia Balsamo, al rione Cappuccini: un carabiniere fuori servizio e un dipendente della farmacia sono stati feriti da ...

Rapina in farmacia - fugge sparando : ANSA, - NAPOLI, 7 FEB - Un Rapinatore, nell'allontanarsi da una farmacia, in via Epomeo a Napoli, dove aveva tentato un colpo, poi fallito, ha esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la fuga. ...

Paura a Napoli : tentata Rapina in farmacia - bandito fugge sparando tra la gente : Pomeriggio di Paura a Soccavo. Un rapinatore, nell'allontanarsi da una farmacia, in via Epomeo a Napoli, dove aveva tentato un colpo, poi fallito, ha esploso un colpo di pistola per guadagnarsi la ...

Varese : Rapina in farmacia - un arresto : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - rapina in farmacia questa mattina a Varese, in corso Moro, dove S.C., 37 anni, italiano senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio e già destinatario di un avviso orale dal Questore di Verbania, armato di coltello e a volto scoperto si è fatto conse

Ruvo - Rapina farmacia con pistola giocattolo : 40enne viene scoperto e confessa : Fermato dai Carabinieri e sottoposto a perquisizione non ha potuto fare altro che confessare: così i militari della stazione di Ruvo hanno fermato un 40enne già noto alle forse dell'ordine per reati ...