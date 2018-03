Nuovo Star Wars sulla scena videoludica? EA alla ricerca di personale specifico

“Un’altra delle sue” : Fabrizio Corona di Nuovo guai. In compagnia dell’amatissima Silvia Provvedi - ecco cosa ha combinato l’ex re dei paparazzi da poco in libertà. Fan increduli : “Non riesci proprio a stare tranquillo?” : Il ritorno alla libertà, attesissimo, non è certo stato facile per Fabrizio Corona, che ha potuto riabbracciare il suo grande amore Silvia Provvedi, pronta ad abbracciarlo all’uscita dal carcere, ma che si trova ora a fare i conti con la sua nuova vita, fatta di imposizioni e una libertà limitata. Sopratutto sui social, che gli sono stati categoricamente vietati. Un diktat al quale l’ex re dei paparazzi italiani sta obbedendo ...

Maneskin - tour/ Tris di date a Milano in attesa del Nuovo disco : Damiano una star! : Maneskin in tour, dopo il secondo posto a X Factor il gruppo riparte dai club con una scelta sorprendente. Morirò da re sbarca nei club ed è pronta a convincere il pubblico.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:01:00 GMT)

MediaWorld : c’è “Voglia di stare all’aperto” con il Nuovo volantino di marzo : Per festeggiare l'arrivo della primavera MediaWorld lancia il nuovo volantino "Voglia di stare all'aperto", valido da oggi fino al 28 marzo. Allora siete pronti a scoprire quali sono gli smartphone Android in promozione? L'articolo MediaWorld: c’è “Voglia di stare all’aperto” con il nuovo volantino di marzo proviene da TuttoAndroid.

Nuovo update Star Wars Battlefront 2 al 22 marzo - EA regala contenuti : Un lancio non proprio entusiasmante quello che ha visto la comparsa di Star Wars Battlefront 2 sul mercato: lo sparatutto sci fi ispirato alla saga cinematografica partorita dal genio di George Lucas è stato infatti sommerso di critiche da parte dei fan del primo capitolo, che sostanzialmente si sono visti traditi inaspettatamente da Electronic Arts, rea di aver inserito nel titolo microtransazioni che operavano in maniera eccessivamente ...

“Una botta e via? No ma…”. Hai capito Laura Pausini : la star - al settimo cielo per l’uscita del suo Nuovo album - si lascia andare a una confessione privatissima. Fan a bocca aperta : Se voleva essere fedele allo spirito del suo nuovo album, intitolato Fatti Sentire, Laura Pausini ha trovato decisamente la maniera migliore. La cantante, per l’occasione, ha infatti riservato addirittura un aereo Alitalia per l’incontro con la stampa, un’organizzazione degna di una star a tutto tondo. Un evento che in realtà ha avuto i suoi contrattempi, come raccontato da Davide Desario sulle pagine de Il Messaggero, ...

Tornano i loot box in Star Wars Battlefront 2 - dettagli sul Nuovo sistema di progressione : Electronic Arts non vuole smettere di usare loot box. Intrappolata tra il desiderio di fare soldi ed evitare lo scontento dei giocatori, il publisher ha annunciato di aver rielaborato tutti i sistemi di progressione e microtransazione di Star Wars Battlefront 2. Lo sparatutto di fantascienza ambientato nella galassia di proprietà della Disney, avrà ancora dei loot box, ma ora contengono solo oggetti cosmetici, riporta Venturebeat. Gli ...

Sala : “L’Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un Nuovo stadio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione. L'articolo Sala: “L’Inter vuole restare a San Siro, il Milan pensa ad un nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

WitchBrook è il titolo del Nuovo RPG "alla Harry Potter" del publisher di Stardew Valley : Il velo di mistero che circonda il nuovo progetto del publisher di Stardew Valley ha iniziato a sollevarsi. Come riportato da Gamespot, il CEO di Chucklefish, Finn Brice, ha svelato tramite un tweet ufficiale WitchBrook, il progetto finora conosciuto come "Project Spellbound". Questo RPG ancora in fase di sviluppo è stato definito dagli sviluppatori un "incontro tra Stardew Valley e Harry Potter". Una premessa che ha intrigato i fan di ...

Dopo Marte - Tesla e Hyperloop Elon Musk ha un Nuovo progetto : starebbe fondando una media company : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...

“Di Nuovo bella”. L’avevamo lasciata così : ingrassata e col viso gonfio di botox. Ma quei tempi sono ormai passati e oggi la star è tornata lo splendore che era : le foto sexy che tolgono il fiato : L’avevamo lasciata così, praticamente irriconoscibile: seduta sul lettino dell’estetista con i capelli raccolti, molti chili in più e con il viso gonfio. Le sue foto avevano fatto il giro del web e i suoi numerosi fan, alla vista degli scatti rubati dei paparazzi, erano sobbalzati dalle sedie. Era il 2017 e quella che un tempo era un’icona sexy degli anni Ottanta, a 49 anni tornava sulla cresta dell’onda per il ...

Fabrizio Corona viola il divieto di postare foto e video sui social : rischia di Nuovo il carcere : Galeotto fu il video rap postato su Instagram. Fabrizio Corona rischia nuovamente di tornare in carcere. A chiedere la revoca dell’affidamento terapeutico fuori da San Vittore è stata la Procura generale che ha segnalato alla Sorveglianza la violazione da parte di Corona del divieto di postare foto o video sui suoi profili social. Tornato in carcere nell’ottobre 2016, per il caso dei contanti nascosti nel controsoffitto di casa, l’ex fotografo ...

Renzi si dimette : "Sconfitta chiara ed evidente" Addio congelato a dopo il Nuovo governo "La nostra campagna senz'anima - staremo all'opposizione" : Il segretario del Pd si è dimesso. "Sconfitta chiara ed evidente, inevitabile voltare pagina. La nostra campagna è stata senz'anima. staremo all'opposizione, niente governo con gli estremisti" Segui su affaritaliani.it

Kerry Washington e Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere - Nuovo progetto per le star di Scandal e Big Little Lies : Kerry Washington e Reese Witherspoon saranno le protagoniste e le produttrici esecutive di Little Fires Everywhere, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Celeste Ng. Il progetto ambizioso si preannuncia come una miniserie, contesa da diversi network di streaming in lizza per aggiudicarsi la distribuzione. Fondata lo scorso anno, la compagnia della Witherspoon si era assicurata i diritti di Little Fires Everywhere quasi subito dopo la ...

Damiano Carrara e Cake Star a Bologna nella puntata del 2 marzo : Katia Follesa incoronerà un Nuovo vincitore : Damiano Carrara e Cake Star sono pronti a trovare una nuova pasticceria italiana da incoronare come la migliore e nella puntata di oggi, 2 marzo, toccherà a Bologna ospitare il programma. Dopo l'arrivo di Masterchef Italia e di Alessandro Borghese con il suo 4 Ristoranti proprio qualche puntata fa, questa volta saranno Damiano Carrara e Cake Star ad andare per la città a caccia dei migliori pasticceri. nella nuova puntata dello show del prime ...