Napoli | lancio di sacchetti della spazzatura contro la foto di Vincenzo De Luca

Pd - circoli cittadini di Napoli a Maurizio Martina : vero organismo per il rilancio : 'Tuttavia, questo non si verifica piu', a causa del fatto che, nella maggior parte dei comuni, manca una vera e propria presenza territoriale , fisica e politica, del Pd. Tutto questo e' ancora piu' ...

A Napoli De Magistris ha 'scassato tutto'. Anche il bilancio : Roma. "Abbiamo scassato tutto", gridava Luigi de Magistris dopo la trionfale elezione a sindaco di Napoli nel 2011. Ora ha scassato Anche il bilancio. Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno ...

Bilancio del Comune di Napoli : rischio dissesto per un debito degli anni 80 : Arriva un durissimo colpo per il Bilancio del Comune di Napoli. Ed è un colpo che arriva da lontano, addirittura dagli anni Ottanta. Infatti la Corte dei conti a sezioni Riunite ha deciso di condannare l'amministrazione partenopea al pagamento di 114 milioni di euro. Tale è l'importo del debito nei confronti di due consorzi di ricostruzione edilizia dopo il terremoto dell'Irpinia nell'80, che sono concreti ma non figurano nel Bilancio del ...

Comune di Napoli verso il crac : la Corte dei Conti rigetta il ricorso su bilancio : 'Su questa vicenda del debito ha aggiunto il sindaco sono capace di mettere in campo la piu' grande mobilitazione politica che la citta' di Napoli abbia visto dal Dopoguerra. Mi auguro che non sara' ...

Napoli - i numeri del bilancio : tutti i ricavi e i costi della stagione 2016/17 : Napoli bilancio 2017 – Il Napoli ha chiuso l’esercizio 2016-2017 con un risultato netto positivo per 66 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al rosso di 3,2 milioni dell’esercizio 2015-2016. Complessivamente, il valore della produzione per la società partenopea nell’esercizio dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 è stato pari a 308,0 milioni di euro, […] L'articolo Napoli, i numeri del bilancio: tutti i ricavi e i costi ...

MakersValley USA e Casartigiani Napoli presentano il rilancio dell'export del sistema moda : ... duemila, gli ordini effettuati fino ad oggi da designers e boutique provenienti da 12 Paesi del mondo. La registrazione sarà gratuita per tutte le imprese di produzione con particolare attenzione a ...

Verso Napoli-Lazio | In esclusiva le parole di Alessandro Menghi - collega di www.lalaziosiamonoi.it «Bilancio positivo : i risultati frutto ... : Non so dire se l'assenza di Milinkovic-Savic possa essere identificata tra le cause del ko contro il Genoa, ma è indubbio che il serbo abbia un peso specifico importante nell'economia tecnico-tattica ...

Calciomercato Napoli - nuovo rilancio per Politano : super offerta al Sassuolo : Calciomercato Napoli – Il tempo stringe, la sessione invernale del Calciomercato sta per concludersi e il Napoli non è ancora riuscito a regalare a Maurizio Sarri il rinforzo offensivo che possa far rifiatare i tre titolarissimi là davanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il club partenopeo ha alzato ulteriormente l’offerta per avere a Matteo Politano mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. ...

Napoli - rifiutato anche l'ultimo rilancio per Politano : Ennesimo no del Sassuolo al Napoli per Matteo Politano . Secondo Sky Sport , il club neroverde ha rifiutato anche l'ultima offerta arrivata dal club di Aurelio De Laurentiis per 22 milioni più 3 di bonus.

Politano al Napoli/ Calciomercato - rilancio dei partenopei : operazione vicina alla chiusura : Politano al Napoli Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:49:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Politano : rilancio al Sassuolo. Farias l'alternativa : Un nome in cima alla lista dei desideri del Napoli, Matteo Politano. Continua senza soste la trattativa tra il club del presidente De Laurentiis e il Sassuolo per l'attaccante classe '93: dopo l'...

Napoli - lancio di uova e pietre contro Vittorio Brumotti : Napoli, lancio di uova e pietre contro Vittorio Brumotti L’inviato di Striscia e la sua troupe erano andati a documentare lo spaccio nel quartiere Traiano. Continua a leggere L'articolo Napoli, lancio di uova e pietre contro Vittorio Brumotti sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - lancio di uova e pietre contro Vittorio Brumotti : Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito assieme alla sua troupe a Napoli, nel rione Traiano, mentre era impegnato in uno dei suoi servizi sullo spaccio di droga. Insulti, lancio di uova e ...

Striscia - Brumotti aggredito a Napoli : 'Insulti e lancio di uova e pietre'. Ecco cos'è successo : ... a vantaggio dei bambini che si erano radunati li intorno e che, con una sola eccezione, si mostravano entusiasti di fronte agli inviti del campione di bike trial di cercare un futuro nello sport. Il ...