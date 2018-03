Vodafone cambia idea | niente aumenti in seguito alla fatturazione mensile

Tariffazione mensile - si pagherà di più? Cosa cambia con TIM - Vodafone - Wind e gli altri operatori : Dal 6 aprile entrerà in vigore la legge 172/2017 che obbligherà tutti gli operatori telefonici a tornare alla fatturazione mensile , abbandonando i rinnovi ogni 28 giorni, c'è da preoccuparsi? Ecco un focus con tutto ciò che dovete sapere, L'articolo Tariffazione mensile , si pagherà di più? Cosa cambia con TIM, Vodafone , Wind e gli altri operatori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come annunciato dai media qualche ora fa, Vodafone ha comunicato la data del ritorno alla fatturazione mensile , ovviamente dopo le disposizioni della Legge di Stabilità 2018. Si ci sta dunque lasciando dietro la vecchia metodologia con fatture ogni 4 settimane, una delle 'lotte' in questi mesi portate avanti dall'Agcom. L'Autorità di Garanzia per le comunicazioni si è infatti impegnata a fondo per metter fine alla 'furbata' dei colossi di ...

I clienti Tre, Vodafone e PosteMobile possono cambiare numero senza cambiare gestore. ecco in dettaglio quali sono le procedure da seguire per il cambio numero