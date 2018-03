laragnatelanews

: La tecnica rigenerativa PRP per combattere la calvizia - MaurizioMurgia : La tecnica rigenerativa PRP per combattere la calvizia - evyna : La tecnica rigenerativa PRP per combattere la calvizia - - LorenzoSilvi : RT @BioJournalBlog: Ecco un Cuore Fantasma. È stato ottenuto con la tecnica della decellularizzazione, può accogliere cellule staminali di… -

(Di venerdì 23 marzo 2018)laè un obiettivo che viene inseguito da anni da ricercatori, medici, biologi e chiunque abbia necessità e voglia di impegnare fondi e tempo a questo scopo. Negli anni si sono susseguite ricerche di istituti più o meno competenti, che – spesso – al solo fine di sfruttare la paura e la necessità di chi si trovava in determinate condizioni, si è arricchito. Si è trattato perlopiù di venditori di fumo, che attraverso “pozioni” profumate o che davano tonicità e pulizia al cuoio capelluto illudevano di rinforzarlo. Alcune bruciavano al momento dell’applicazione, facendo credere in un più efficace funzionamento (mentre invece sottraevano ancor più energia alla radice). Ci sono stati e ci sono prodotti d’erboristeria, naturali che riprendevano elementi presenti in natura che sembrerebbero aiutare il mantenimento , più che la ...