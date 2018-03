“È morto” Lutto nel mondo della musica Con il suo stile inconfondibile ha portato

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ilelettronica è inper la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con grandi nomidance come David Guetta e Pitbull, che aveva ripreso la sua più famosa hit. Se ne è andato all’età di 43 anni Federico Franchi in arte Dj Zenith. Il musicista era nato a Monza e aveva iniziato ad affermarsi come dj nel 1992: la sua hit più conosciuta è datata 2007 e si chiama “Cream”: l’aveva firmata con il suo vero nome, dopo che si era spostato verso sonorità diverse da quelle degli esordi. Pare che non ci ...