Draghi economia in ripresa | ma attenzione ai rischi

Draghi dipinge un'economia in ripresa - ma attenzione ai rischi : Positivo il quadro macroeconomico della zona euro dipinto dal governatore della BCE , Mario Draghi , al Consiglio europeo di Bruxelles. La ripresa, basata sui consumi , continua senza modifiche mentre ...

BCE - Draghi : l'economia cresce mentre l'inflazione rimane contenuta : "Le ultime informazioni confermano un forte e ampio slancio dell'economia dell'area euro, che ora è prevista espandersi in misura maggiore rispetto a quanto atteso precedentemente", ha osservato ...

BCE - Draghi : l'economia cresce mentre l'inflazione rimane contenuta : "Le ultime informazioni confermano un forte e ampio slancio dell'economia dell'area euro, che ora è prevista espandersi in misura maggiore rispetto a quanto atteso precedentemente ", ha osservato ...

BCE : Draghi chiede ulteriori riforme strutturali per l'economia : Il numero uno della Bce Mario Draghi ha chiesto ancora una volta un maggiore impegno dei Paesi membri nell'implementazione delle riforme strutturali dell'Eurozona. Ha inoltre sottolineato la necessità ...

Draghi all'Europarlamento : economia continua a espandersi in modo robusto : Inflazione ancora non convince però, necessario un aggiustamento al rialzo. Ascoltato in Commissione anche Luis De Guindos, successore di Vitor Constancio alla Vice presidenza della Banca Centrale Europea

Zona euro - Draghi : sotto utilizzo capacità economia frena inflazione : La crescita economica nella Zona euro è robusta ma il sotto utilizzo delle capacità è più importante di quanto previsto, rallentando di conseguenza il percorso dell'inflazione.

Draghi : economia europea in espansione. L'inflazione rimane un problema : Per il governatore della Banca centrale europea la volatilità dei tassi di cambio richiede uno stretto monitoraggio. SulL'inflazione non si può ancora dichiarare vittoria

Draghi : Economia dell'area euro si sta espandendo al di sopra del suo potenziale : "L'Economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto, con tassi di crescita più forti di quanto previsto in precedenza e al di sopra del suo potenziale. Secondo i dati preliminari, il ...

Draghi : "Economia dell'area euro si sta espandendo al di sopra del suo potenziale" : "L'economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto, con tassi di crescita più forti di quanto previsto in precedenza e al di sopra del suo potenziale. Secondo i dati preliminari, il ...

Draghi : “Economia europea in espansione ma l’inflazione resta un problema” : «L’economia della zona euro si espande in modo robusto, con tassi di crescita più forti delle attese e significativamente sopra il potenziale»: lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. In base ai dati preliminari, per Draghi il Pil dell’eurozona è cresciuto del 2,5% nel 2017, rispetto all’1,7% previsto dalle previsioni di ...

Draghi : espansione economia significativa ma Bce prudente su inflazione : La politica monetaria della Bce evolverà in base ai dati macroeconomici: è cresciuta la fiducia che l'inflazione possa avvicinarsi al target del 2% ma non è ancora possibile dichiarare vittoria. Il ...

Draghi : dagli Usa le preoccupazioni maggiori per l'economia europea : La debolezza del dollaro nei confronti dell'euro ma anche i 'messaggi' che arrivano da oltre oceano preoccupano anche per le relazioni internazionali, dice il presidente della Bce che conferma il ...