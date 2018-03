Taekwondo | Spanish Open 2018 | Italia con tanti giovani ad Alicante | Mattia Crescenzi

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Nove podi in Egitto e quattro in Belgio rappresentano un buon biglietto da visita per i big del movimentono in vista dei prossimi imporappuntamenti internazionali. Ma l’si avvale anche di un gruppo dileve smaniose di mettersi in mostra e di emergere sul panorama internazionale. Dopo il primo banco di prova a Sofia, le seconde linee hanno intenzione di dimostrare di poter compiere un importante salto di qualità e di far parte del team dei potenziali protagonisti dello scenario internazionale. Lo, torneo di categoria G1 in programma domenica 25 marzo ade destinato soltanto alle categorie Senior maschili e femminili, rappresenterà un test importante per cinqueazzurri, che andranno a caccia del podio non solo per dare linfa alla loro crescita, ma anche e soprattutto per acquisire punti pesanti nel ranking e presentarsi ...