Scisciano | droga in casa | ragazzo arrestato nel giorno del suo compleanno

(Di giovedì 22 marzo 2018) I carabinieri VIDEOdella stazione di San Vitaliano NA, diretti dal maresciallo-capo comandante Giovanni Marchitelli, dopo una serie di complesse e articolate attivita' investigative, lo hannoieri mattina, 21 marzo 2018, neldel suo. Si tratta di un giovane 27 enne diNA, Francesco Raffaele Caccavale, incensurato, trovato in possesso all'interno della propria abitazione di ingenti dosi di sostanze #stupefacenti, tra cui marijuana e hashish. I fatti In to ad una perquisizione domiciliare i militari dell'arma VIDEO hanno rinvenuto nell'appartamento ben 44 grammi di marijuana, suddivisa in varie dosi, e 1,3 grammi di hashish. Le sostanze stupefacenti erano nascoste in un armadio nella camera da letto, sotto alcuni indumenti. I carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione per la misurazione dell'ecstasy e vario materiale atto ...