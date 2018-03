Scandalo Facebook | parla Zuckerberg | «Fatti errori | sono io il responsabile»

FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA/ Lo Scandalo che serve a Wall Street : ecco le prove : Il caso FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA potrebbe essere stato utile per evitare dei danni molto seri a Wall Street e ai grandi investitori finanziari. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del "Grande fratello" globale, di M. BottarelliFACEBOOK E CAMBRIDGE ANALYTICA/ Quando scopri che il prodotto siamo noi, di S. Luciano

Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Scandalo Facebook - Zuckerberg ammette : 'Sono io il responsabile' : 'Sono responsabile di quello che è successo': Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo Scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. 'Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare', scrive ...

Scandalo Facebook - come proteggere i tuoi dati dagli spioni : L'unico metodo a prova di smanettoni è smettere di utilizzare il social network più famoso del mondo. Ma per chiunque non voglia rinunciare, ci sono una serie di strategie che rendono la vita più ...

Scandalo Facebook - parla Zuckerberg : La sua dichiarazione arriva ore dopo quella di Aleksandr Kogan, autore dell’app, che si definisce un «capro espiatorio». Prima class action negli Stati Uniti

Scandalo dati Facebook - Zuckerberg : “Sono io il responsabile di quanto è successo” : «Sono responsabile di quello che è successo»: Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo Scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. «Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare», scrive sulla sua pagina personale del social media. «Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere...

Scandalo Facebook - parla (finalmente) Zuckerberg : «Sono responsabile» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze

Scandalo Facebook - negli Usa scatta la prima class action : ... fa sapere l'associazione di tutela dei consumatori, dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Agcom circa l'impiego dei dati per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi. '...

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

Inchiesta AGCOM su Scandalo Facebook : per le elezioni del 4 marzo dati rubati anche in Italia? : Lo scandalo Facebook relativo al furto dei dati di ben 50 milioni di profili statunitensi da parte di Cambridge Analytica potrebbe avere delle conseguenze anche in Italia? Soprattutto in occasione delle recentissime elezioni politiche del 4 marzo, anche nel nostro paese potrebbe essere accaduto qualcosa di simile a quando verificatosi oltreoceano in occasione delle presidenziali che hanno visto trionfare Trump? La domanda è lecita e a porsela ...

Facebook resta sotto scacco per lo Scandalo datagate : Teleborsa, - Affonda ancora sul mercato il titolo Facebook , che sul listino del Nasdaq accusa una perdita del 2,35%. Dall'inizio dello scandalo datagate le azioni del famoso social network hanno ...