“Non è giusto” Davide Astori | è successo davvero Quelle parole imperdonabili sul

(Di giovedì 22 marzo 2018) Sono passate quasi tre settimane dalla tragica scomparsa di, il calciatore della Fiorentina morto all’improvviso, a 31 anni, nella notte prima del match contro l’Udinese. Il capitano viola lascia la compagna Francesca Fioretti, al suo fianco dal 2013, e la loro bimba Vittoria, nata nel febbraio del 2016. Il corpo senza vita diè stato ritrovato domenica 4 marzo mattina, intorno alle 9.30, dal massaggiatore della Fiorentina che, non vedendolo arrivare per colazione, si è preoccupato. Lui era sempre uno dei primi ad arrivare. Poi la scoperta choc in quella camera d’albergo, a Udine, poche ore prima della partita. E invece il calcio si è fermato. Tutto il calcio si è fermato, non solo i viola. Strazio infinito: l’autopsia, la camera ardente a Coverciano, il dolore dei compagni di squadra, il pensiero alla famiglia. E poi i funerali in una ...