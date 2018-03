Maltempo | nevica nel Potentino | chiusi alcuni tratti strade 

Maltempo - intensa nevicata su Potenza : scuole chiuse | Foto : Maltempo, intensa nevicata su Potenza: scuole chiuse | Foto Maltempo, intensa nevicata su Potenza: scuole chiuse | Foto Continua a leggere

Allerta Maltempo - in arrivo sull'Abruzzo - forti venti e nevicate a bassa quota : L'Aquila - Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedì 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull'Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ...

Maltempo, temporali e neve in arrivo. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria.

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...

Maltempo : fitta nevicata serale in Valseriana : Una fitta nevicata sta cadendo questa sera su tutti i paesi della valle Seriana, in provincia di Bergamo: la neve sta cadendo copiosa in una zona gia’ interessata, nelle scorse settimane, da diverse precipitazioni, per la gioia degli sciatori e dei gestori degli impianti. Al momento non risultano particolari problemi per la circolazione. In azione i mezzi spargisale e spalaneve. L'articolo Maltempo: fitta nevicata serale in Valseriana ...

Allerta Meteo Lazio - forte Maltempo in arrivo : abbondanti nevicate oltre i 400-600 metri : Allarme neve nel Lazio orientale sopra i 400 metri per le prossime 24-30 ore. Come comunica in una nota la Regione, il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, martedi’ 20 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘sulle zone orientali, nevicate al di sopra dei 400-600 ...

Maltempo - forti nevicate sull’A4 in Friuli : code e rallentamenti : forti nevicate insistono da questa mattina presto su tutta l’estesa della A4. A complicare la situazione anche una serie di incidenti che hanno contribuito a congestionare il traffico, già fortemente rallentato a causa delle fitte nevicate. L’ultimo (un tamponamento fra tre mezzi pesanti) si è verificato in mattinata fra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia, e ha richiesto la chiusura del tratto autostradale incidentato e dello ...

Maltempo Lombardia : Valtellina e Valchiavenna - nevicate in quota e pioggia a fondovalle : In Valtellina e Valchiavenna si registrano in queste ore nevicate sopra i 1500 metri, pioggia nel fondovalle e abbassamento delle temperature. In riferimento alla viabilità si registrano disagi per il transito sulle strade in quota e sul fondovalle per la presenza di numerose buche sull’asfalto sconnesso a causa del gelo invernale. L'articolo Maltempo Lombardia: Valtellina e Valchiavenna, nevicate in quota e pioggia a fondovalle sembra ...

Maltempo : nevicate e rischio valanghe in provincia di Sondrio : Pioggia battente sul fondovalle, fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri, passi alpini chiusi per neve. La provincia di Sondrio, in queste ore, e’ investita da una forte ondata di Maltempo. E sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna e’ elevato il rischio di caduta valanghe, valutato all’indice “3 marcato” su una scala europea di cinque gradini. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie, sempre secondo ...

Maltempo - in arrivo freddo - vento e tempeste - nel week end probabili nevicate : Roma - Prosegue la fase dinamica e instabile sul Continente Europeo, caratterizzata dall'assenza di figure anticicloniche in grado di portare stabilità duratura. Una nuova perturbazione atlantica, legata a un profondo vortice depressionario al largo dell'Irlanda, si prepara a entrare in azione da Ovest e a interessare l'Italia a partire da giovedì. MERCOLEDI' ULTIMI SCAMPOLI DI BEL TEMPO - Pressioni medie ...

Allerta Maltempo : +25% di segnalazioni sull’app Waze a Roma e +15% a Milano durante le nevicate delle scorse settimane : L’ultima perturbazione, che ha colpito alcune città italiane alla fine del mese di febbraio, ha portato grandi disagi alla viabilità in alcuni casi così ingenti da imporre la chiusura di alcune delle maggiori arterie stradali. Il maltempo si è esteso anche al mese di marzo e la community di Waze, soprattutto su Roma, si è attivata per segnalare i danni provocati dalle abbondanti piogge. Secondo i dati forniti da Waze, durante le nevicate di ...

Maltempo Basilicata - nevicate 2017 : 110 milioni per danni ai Comuni : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali nevicate che si sono verificate dal 2 al 18 gennaio dello scorso anno nel territorio lucano. Lo ha reso noto il commissario delegato per il superamento dell’emergenza in Basilicata, Donato Viggiano. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha stanziato due milioni di euro, interessa 67 Comuni, oltre alle ...