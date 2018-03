Il M5s vuole Fico alla Camera e pone il veto su Romani

Centrodestra - intesa sulle CamereBerlusconi vuole il tavolo con il M5s : Senato a FI, Camera ai 5 Stelle che però dicono no a Romani. L’invito a un vertice tra i leader. Il Pd non va

Forza Italia vuole Romani presidente del Senato - ma M5s si oppone : “No - è condannato” : Forza Italia punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato, ma i pentastellati rifiutano il sostegno all'elezione del Senatore in quanto condannato in via definitiva per peculato: " "Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo".Continua a ...

Centrodestra : "A noi presidenza Senato - Camera a M5s". FI vuole Romani - : Il nome del capogruppo azzurro a Palazzo Madama è condiviso da tutto lo stato maggiore di Forza Italia. Berlusconi, Salvini e Meloni si sono riuniti a Palazzo Grazioli per discuterne e hanno proposto ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al governo con M5s o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

SONDAGGI NUOVO GOVERNO 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5s : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Sondaggi nuovo Governo 2018/ Esecutivo-Mattarella o ancora elezioni? Scenari - M5s vuole tornare al voto : Sondaggi e Scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:00:00 GMT)

I renziani prendono le distanze da Veltroni : "Chi vuole aprire a M5s persegue l'estinzione del Pd" : "Chi continua a sostenere a qualsiasi titolo l'esigenza di apertura del Pd al governo M5S, non ha a cuore il futuro del Pd, ma la sua estinzione. Il governo tocca a chi ha vinto, chi ha perso deve fare opposizione seria e responsabile. È quello che faremo". Lo ha scritto su Facebook Andrea Marcucci, fedelissimo di Matteo Renzi, dopo l'intervista di Walter Veltroni al Corriere in cui l'ex sindaco di Roma aveva aperto a un dialogo del Pd ...

Si tratta per le Camere - M5s vuole Montecitorio per abolire vitalizi - : Il nodo sui prossimi presidenti continua a tenere banco. Di Maio: "Abbiamo bisogno di figure serie e responsabili". Salvini smorza le tensioni con Fi: "Totale condivisione e sintonia". Brunetta: "Non ...

Il M5s vuole essere la nuova DCPronto il partito-supermarketObiettivo : fagocitare il Pd. Il piano : Abbandonati i toni rivoluzionari, il M5S mira a fagocitare il Pd diventando un partito-supermarket che piaccia a moderati e Vaticano. Come la DC Segui su affaritaliani.it

Il M5s vuole la presidenza della camera e Riad minaccia Teheran sull'atomica. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Christine Lagarde ha espresso preoccupazione per i dazi su acciaio e alluminio annunciati dagli Stati Uniti. Il direttore generale del Fmi ha detto di temere una più ampia escalation delle ...

Beppe Grillo rilancia : 'Ci vuole il reddito di nascita'. Il M5s? Peggio dei comunisti : Articolo 1 della Costituzione: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. Beppe Grillo, leader del primo partito italiano, ieri: 'Siamo davanti ad una nuova era. Il lavoro retribuito,...

Silvio vuole governare col Pd E corteggia i parlamentari M5s Ma Salvini cerca l'asse con Di Maio : "Ci potrebbe essere un'ipotesi di un governo di Centrodestra con il Pd che potrebbe appoggiare singoli provvedimenti". Così Berlusconi nell'incontro con i neoeletti azzurri. L'ex premier... Segui su affaritaliani.it

Pd - Martina : “Governo? Pronti a partire da lavoro serio di controproposta - ma prima M5s dica cosa vuole fare” : “Trovo irresponsabile e arrogante il discorso di Di Maio. Evocare il ritorno al voto segnerebbe la sconfitta di chi ha vinto il 4 marzo. Suggerirei a Di Maio di abbandonare questi messaggi e questi toni. E gli suggerirei di indicare una prospettiva senza giocare a mosca cieca. Noi possiamo anche partire da un lavoro serio di controproposta, io ci sto, lo sappiamo che dobbiamo partire da un discorso di questo genere nella società e nelle ...

M5s - pronta la sanatoria per gli espulsi : Di Maio vuole evitare fughe : Colpirne qualcuno per educarne più di trecento. Dopotutto non è stata un gran mossa fulminare in piena campagna elettorale i nove parlamentari pentastellati poi eletti a furor di popolo. E così i ...