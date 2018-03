Il caso della commessa che si è rifiutata di servire un gelato a Salvini

Il caso della lettera “tagliata” di Ratzinger in Vaticano - Viganò si è dimesso : Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò da prefetto della Segreteria per la Comunicazione

Dopo il caso della lettera di Ratzinger si dimette Viganò : Città del Vaticano, 21 mar. , askanews, Dopo il caso della lettera di Benedetto XVI, si dimette il prefetto della Segreteria vaticana per la comunicazione, ons. Dario Viganò 'Il Santo Padre Francesco ...

caso Regeni - il pm Zucca : «Giustizia dall’Egitto? I nostri torturatori sono ai vertici della polizia» : Il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, era tra i giudici del processo Diaz: «Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?». La madre del ricercatore ucciso in Egitto: «Siamo stati abbandonati dallo Stato»

Si è tolto la vita il marito killer della compagna Il corpo trovato in un casolare vicino alla scuola : Simone Di Meo Napoli Per questo non lo trovavano, Pasquale Vitiello. Né per terra né dall'aria. Per questo le perlustrazioni dei carabinieri e dell'elicottero dell'Arma non sortivano alcun effetto. ...

caso Regeni - il Pm Zucca : "Italia come Egitto : torturatori al G8 di Genova ai vertici della polizia" : Parole sulle quali il ministero della Giustizia vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti cartacei che, se disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato l'operato della Polizia con riferimento ai fatti di Genova del 2001

“Certo Elena…”. Costanzo senza remore. Il giornalista interviene sul caso della Santarelli e del figlio malato. Dopo le tante critiche arriva il giudizio del giornalista : La vicenda personale di Elena Santarelli ha commosso moltissimo. La showgirl a novembre ha voluto raccontare del periodo difficile che sta attraversando. Il figlio Giacomo, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ad appena 8 anni deve combattere una battaglia difficilissima: purtroppo un brutto male lo ha colpito. Da principio la madre non è voluta entrare nel merito, ma poi ha deciso di dire che il bambino ha un ...

Facebook -7% - Twitter -9% e il caso Uber : la settimana nera della 'rete padrona' : Nel libro "Rete Padrona" pubblicato nel 2015 dal giornalista e scrittore Federico Rampini si parla di quanto la rivoluzione digitale abbia cambiato lo scenario politico, economico, lavorativo, sociale e personale di tutti noi, definendo Facebook, Apple e Twitter 'i nuovi padron dell'universo' e mettendo in guardia da possibili manipolazioni di queste pervasive tecnologie. Ebbene, la settimana di marzo che ci introduce alla primavera 2018 ...

caso Regeni - Enrico Zucca : "Nostri torturatori ai vertici della polizia" : "Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", ha aggiunto il padre Claudio nell'incontro 'La tutela degli italiani all'estero. Una storia tragicamente emblematica: Giulio Regenì. "Combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto", ha sottolineato.L'avvocato difensore della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda: "iIl corpo di ...

caso Moro - la Procura indaga sulle parole della ex Br Balzerani : Aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole di Barbara Balzerani. In concomitanza con l'anniversario del sequestro Moro, la ex Br aveva dichiarato che "fare la vittima è diventato un mestiere". La ...

“Vanno sterminate” - caso Maria Chindamo - le frasi choc. Da due anni della donna si sono perse le tracce - ora succede questo : Da due anni di lei si sono perse le tracce. Maria Chindamo, una donna di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia era sparita nel nulla la mattina del 5 maggio 2016. Pochi indizi, nessuna pista. L’imprenditrice sparì nella zona di Nicotera mentre era alla guida della sua auto, sulla quale, secondo quanto è emerso dalla indagini, viaggiava da sola. La vettura della donna fu trovata col motore acceso e all’interno furono rinvenute alcune ...

Il caso della ragazza uccisa a Siracusa : cosa sappiamo finora : Laura Petrolito, 20 anni e madre di due bimbi, è stata accoltellata e gettata in un pozzo. Il compagno ha confessato l'omicidio

La Russia ha espulso 23 diplomatici britannici - in seguito alle accuse sul caso della spia russa avvelenata : Il ministero degli Esteri russo ha annunciato oggi l’espulsione di 23 diplomatici britannici, come conseguenza delle accuse mosse negli ultimi giorni da importanti politici del Regno Unito – soprattutto la prima ministra Theresa May e il ministro degli Esteri Boris The post La Russia ha espulso 23 diplomatici britannici, in seguito alle accuse sul caso della spia russa avvelenata appeared first on Il Post.

"Sbarcate a Pozzallo" - si sblocca il caso della nave Ong : Arriverà tra qualche ora nel porto siciliano di Pozzallo la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms , che ieri sera, dopo aver soccorso 218 migranti al largo della Libia è stata bloccata per ore ...

Cosa sappiamo finora sul caso della spia russa avvelenata : Per approfondire: Il mondo nuovo delle uccisioni di stato, dai terroristi ai soggetti scomodi Salisbury, il Kurdistan e Abbottabad, i commando come i droni Il caso Glushkov E poi c'è un altro nemico ...