E poi non c' è Cattelan I David firmati Rai-Conti scatenano i social

Governo : Gentilini - sì ad accordo M5S-Cd - se poi non riesce si torni alle urne : Treviso, 21 mar. (AdnKronos) - "Io credo che bisogna andare ad un accordo tra le forze politiche per superare la grande crisi che sta attraversando il Paese. Nulla di disastroso quindi se ci fosse un accordo per un Governo Centrodestra - M5S, su alcuni punti qualificanti: lavoro, sicurezza, immigraz

“Bloccata Barbara D’Urso” : affronto! Prima le voci - poi la conferma della conduttrice. Insomma - proprio quando sembrava fatta - arriva la frenata storica. E no - Carmelita non sarà felice : sembrava fatta. Era stata la stessa Barbara D’Urso a parlarne in un’intervista recentissima a Tv, Sorrisi e Canzoni dopo una miriade di rumor circolati con insistenza nelle ultime settimane. Ma proprio all’alba delle dichiarazioni di Carmelita arriva una battuta d’arresto. Una brusca frenata dall’altra parte che, di sicuro, la regina degli ascolti Mediaset non avrà preso bene. Ma bisogna riavvolgere il nastro ...

“Decine di morti”. Devastate attentato : la bomba era lì. Le persone erano in strada - poi il boato e tutto fatto a pezzi. Non c’è pace : Sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita e altre 18 quelle rimaste ferite in seguito a un attentato kamikaze sferrato verso mezzogiorno (ora locale) a Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto un portavoce del ministero degli Interni afghano. Secondo quanto riporta l’emittente Tolo News, il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi. L’attacco è stato sferrato in una zona compresa tra l’università di Kabul e ...

Laura Pausini a Deejay Chiama Italia tra i dubbi di Non è detto e uno spoiler sul 2° singolo (video) : Laura Pausini a Deejay Chiama Italia rivela tutti i segreti di Non è detto. L'artista torna sul periodo di pubblicazione dell'album, arrivata in un periodo non congeniale per la casa discografica. Fatti sentire avrebbe dovuto uscire nel 2019, ma Laura Pausini sembra essersi imposta e aver deciso di uscire all'inizio dell'anno: "Sono voluta uscire dalla zona comfort, in un periodo nel quale non ci sono i programmi canonici. Ho voluto ...

E poi c'è Cattelan/ Video - Leonardo ricorda la finale di Francia ’98 : “Ronaldo non doveva giocare…” : Leonardo ha ripercorso parte della sua carriera a E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan. Il ricordo della finale di Francia '98.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:30:00 GMT)

“L’ha infilato tutto nel pene”. Eros catastrofico. Cercava ‘il momento della gioia’ così decide di usare un oggetto assurdo - ma poi non riesce più a tirarlo fuori. Solo dopo due giorni va in ospedale : “Non sapete come era ridotto…”. Un’operazione terribile : La ricerca del piacere sessuale per alcune persone è un’ossessione. C’è chi è disposto a prendersi dei rischi clamorosi pur di raggiungere il momento della gioia e delle volte finisce molto male. Per ‘aiutare’ queste persone c’è chi inventa degli aggeggi che possono diventare un serio rischi per la salute, come riportato dal quotidiano britannico The Sun un uomo originario della città sud-occidentale di ...

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

“Un film horror”. Ritrovamento agghiacciante a Venezia. Da 7 anni di lui non si sapeva più nulla - nessuno lo aveva più cercato ed era anche stato cancellato dall’anagrafe. poi la scoperta più macabra (e triste) di sempre : Una scenda da film dell’orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado ...

'È arrivata la felicità' non è poi così felice - meglio sorridere con Amadeus : La seconda stagione della fiction di Rai 1 È arrivata la felicità non convince Alessandra Comazzi , che invece apprezza il format di Stasera tutto è possibile di Amadeus su Rai 2.

Malena - dalla politica al porn0 : "Nel Pd fingevano di non conoscermi - ma poi mi chiedevano i selfie" : Un reality alle spalle e le porte del porno ormai spalancate. Ma Malena, 35 anni e un passato da agente immobiliare, vanta anche un’esperienza politica come delegata all’assemblea nazionale del Partito Democratico.Un’esperienza avviata nel 2013, quando Renzi vinse nelle primarie contro Cuperlo e Civati. E lei, al secolo Filomena Mastromarino, correva proprio nel team dell’ex sindaco di Firenze: “Il voto era collegato a Renzi, avendo preso ...

“Hanno sbagliato tutto”. Isola : il duro attacco di Maurizio Costanzo. Il giornalista non ci va giù tenero e ha parole forti per tutti : “L’Isola dei Famosi è sempre peggio”. E poi quelle parole sulla conduttrice : “Un terreno minato…” : Lo scandalo ‘canna-gate’all’Isola dei Famosi ha rivoluzionato l’andamento dell’intero reality. Dopo le accuse da parte di Eva Henger a Francesco Monte, il clima in trasmissione si è fatto sempre più teso. La ex naufraga ha dichiarato in diretta che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe consumato e comprato della droga in Honduras e da allora l’avventura di Monte all’Isola è radicalmente cambiata: Francesco ha deciso di ...

Vincenzo Nibali - non finisce qui! Le nuove sfide dello Squalo! Fiandre e Liegi prima del Tour de France. poi il Mondiale… : Vincenzo Nibali ha compiuto un passo nel mito vincendo la Milano-Sanremo: il suo attacco sul Poggio, la discesa pennellata alla perfezione e gli ultimi due chilometri con il cuore in gola per contenere il rientro del gruppo sono entrati di diritto nella grande antologia del ciclismo, pagina indelebile della storia del pedale. Lo Squalo ha commosso gli appassionati, ha illuminato le scene e ha vinto la sua prima Classicissima, la terza Monumento ...

Francesco Monte : "Con Paola non ci capivamo all'inizio - poi è nato tutto all'improvviso" : "Il primo bacio non è quello che si è visto sull'Isola". Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono alla prima uscita televisiva di coppia a Verissimo, sono ansiosi di...

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato l’annuncio. E lo scatto del cantante con il neonato è stato letteralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...