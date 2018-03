David di Donatello 2018 | Amore e Malavita miglior film Vincitori e premi 62a edizione

David di Donatello - miglior film Ammore e malavita dei Manetti Bros : Grande successo per il musical partenopeo che porta a casa cinque premi tra i quali il più prestigioso quello per il miglior film. La statuetta per la miglior regia è andata a Jonas Carpignano per 'A Ciambra'. Renato Carpentieri migliore attore protagonista in 'La tenerezza' di Gianni Amelio. A Jasmine Trinca il David come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione in 'Fortunata'. A Susanna Nicchiarelli il premio per la miglior ...