Cresce movimento #deletefacebook | scuse Zuckerberg non bastano Verso una class action in

Softball - le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile. Obiettivo far Crescere il movimento per Parigi 2024 : La WSBS, la Federazione Internazionale di Softball (e baseball) ha annunciato il calendario delle European Pro Softball Series, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo. A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con Italia, Repubblica Ceca ed ...