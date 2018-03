Cambia sesso all’anagrafe per andare prima in pensione | il caso di Sergio

USA : in aumento gli interventi per Cambiare sesso : Negli Stati Unitili gli interventi per il cambio di sesso sono in aumento, secondo quanto riportato da nuovo uno studio della John Hopkins University School of Medicine. Sono stati analizzati i dati del National Inpatient Sample relativi al periodo 2000-2014 e a circa 1.000 ospedali negli Stati Uniti: sono stati stimati circa 37.827 appuntamenti fissati per una consulenza chirurgica sulla ‘riassegnazione di genere’. L’età dei ...

Siria - abusi su donne da operatori dell'Onu e di altre ong : «SCambiavano cibo con sesso» : donne Siriane sono state abusate da operatori dell'Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con «favori sessuali». Lo rivela in un'intervista alla Bbc la cooperante...

Scandalo Onu : in Siria operatori sCambiavano cibo e aiuti in cambio di sesso : Donne Siriane abusate da operatori dell'Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con "favori sessuali". Lo rivela in un'intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. Un fenomeno così diffuso, racconta, che molte donne Siriane ormai si rifiutano di andare presso i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere 'ricattate'. E' questa la nuova rivelazione che fa tremare il mondo della cooperazione ...

Anagrafe - Cambia sesso prima dell'intervento : Da Alessia ad Alessio. Il tribunale di Palermo ha riconosciuto ad un transessuale di 23 anni il diritto di cambiare sesso nei documenti all'Anagrafe prima di sottoporsi all'intervento chirurgico. Alessio in questo momento è una donna ma di fatto "si è sempre sentito una donna". Così il tribunale spiega il verdetto che ha dato il via libera a questo cambio di dati all'Anagrafe. Il tribunale ha sottolineato come ...

Campania - assessore Matera : "Il turismo Cambia volto e cresce tutto l'anno" : Milano, 11 feb. , AdnKronos, - Al via, nel quartiere espositivo di Fieramilanocity, la Borsa internazionale del turismo " BIT - che accoglie ogni anno nel capoluogo lombardo viaggiatori e operatori ...

Campania - assessore Matera : “Il turismo Cambia volto e cresce tutto l’anno” : Milano, 11 feb. (AdnKronos) – Al via, nel quartiere espositivo di Fieramilanocity, la Borsa internazionale del turismo ‘ BIT – che accoglie ogni anno nel capoluogo lombardo viaggiatori e operatori turistici da tutto il mondo. Stamane la conferenza stampa di presentazione dell’offerta turistica regionale all’interno dello spazio espositivo istituzionale. ‘Il turismo in Campania sta cambiando volto grazie a ...

Campania - assessore Matera : "Il turismo Cambia volto e cresce tutto l'anno" : Milano, 11 feb. (AdnKronos) - Al via, nel quartiere espositivo di Fieramilanocity, la Borsa internazionale del turismo – BIT - che accoglie ogni anno nel capoluogo lombardo viaggiatori e operatori turistici da tutto il mondo. Stamane la conferenza stampa di presentazione dell'offerta turistica regio

Magi : candidati M5s Cambiano a velocità degli assessori Raggi : Roma – Questo quanto apparso sul profilo Twitter personale del segretario di Radicali Italiani, Riccardo Magi, promoteore di +Europa, candidato nel collegio uninominale di Roma 10... L'articolo Magi: candidati M5s cambiano a velocità degli assessori Raggi su Roma Daily News.

In Inghilterra i bambini possono inizare il percorso per Cambiare sesso Video : La notizia è sconvolgente. A Londra esiste una clinica amministrata dal servizio sanitario nazionale che aiuta i bambini a cambiare sesso. I medici della struttura chiamano questo protocollo 'Riallineamento di genere' ed è praticato su bambini e adolescenti fino a diciassette anni d'eta'. Le cure, spiegano i medici del centro, comprendono sedute psicologiche, sessioni comuni d'ascolto, somministrazione di medicine in grado di bloccare la ...