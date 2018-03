BCE | De Guindos nominato vice Presidente

BCE - De Guindos nominato dai leader Ue vicepresidente istituto : Bruxelles, 22 mar. , askanews, - L'ex ministro spagnolo delle Finanze, Luis de Guindos, è stato nominato vicepresidente della Banca centrale europea, per un mandato di otto anni non rinnovabile, dai ...

Uno spagnolo vicepresidente BCE L’Italia subisce la scelta di De Guindos : Per L’Italia non è la migliore delle soluzioni possibili, anzi. Perché da ieri Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, ha fatto un ulteriore passo in direzione del suo obiettivo: prendere il posto di Mario Draghi. Pier Carlo Padoan non ha potuto far altro che ingoiare il rospo e dare il suo via libera - come tutti gli altri 18 ministri dell’Eur...

Eurogroup : De Guindos vicepresidenza BCE : 18.40 Il ministro dell'Economia spagnolo Luis De Guindos è stato designato dai ministri dell'Economia della zona euro come vicepresidente della Bce,al posto di Vitor Constancio dal prossimo 1 giugno. "L'Eurogruppo sostiene la candidatura di De Guindos per la vicepresidenza della Banca centrale europea", scrive l'Eurogruppo. Ecofin, domani, elaborerà una raccomandazione che il vertice europeo del 22-23 marzo è chiamato ad appoggiare.Il ...

